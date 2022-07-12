Киевское "Динамо" уверенно обыграло "Лион"
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" в товарищеском матче обыграло французский "Лион" со счетом 3:1.
Победу украинскому клубу принесли голы Дениса Антюха, Владислава Супряги и Назара Волошина. У французов отличился Мохамед Эль Арух.
"Лион" Франция - "Динамо" Киев, Украина - 1:3 (0:1)
Голы: Артюх, 29 - 0:1, Супряга, 57 - 0:2, Эль Арух, 60 - 1:2, Волошин, 86 - 1:3
"Динамо": Бойко (Нещерет, 64), Кравченко (Тымчик, 64), Бурда, Сирота (Боль, 73), Вивчаренко (Дубинчак, 64), Андриевский, Шепелев, Антюх (Волошин, 80), Гармаш, Ванат, Супряга.
Не пропустите: "Аякс" нацелился на игрока сборной Украины. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 12 июля
-
Феерия ХИКа, успех "Шерифа": результаты квалификации Лиги чемпионов 12 июля
-
"Аякс" подписал защитника сборной Нидерландов
-
"Лацио" усилился защитником сборной Италии
-
"Валенсия" подписала полузащитника "Милана"
-
Руни возглавил американский клуб
-
Киевское "Динамо" уверенно обыграло "Лион"
-
"Интер" разгромил швейцарский клуб
-
"Барселона" продала форварда в "Уотфорд"
-
"Ювентус" нашел замену де Лигту в Ла Лиге
-
Дзаньоло требует от "Ромы" отпустить его в "Ювентус"
-
Оспина перешел в клуб из Саудовской Аравии
-
Кулибали близок к переходу в "Челси"
-
"Барселона" и "МЮ" договорились по трансферу де Йонга, но есть одна проблема
-
"Манчестер Сити" продлит одного из лидеров команды
-
"Рома" Моуринью продлила контракт с ключевым защитником
-
"Челси" опередил "Реал" в борьбе за американского таланта
-
Федун отреагировал на слухи о своем уходе из "Спартака"
-
В "Рубине" объяснили присутствие Дзюбы в расположении команды
-
"Манчестер Юнайтед" без Роналду уничтожил "Ливерпуль"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13