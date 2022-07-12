Киевское "Динамо" уверенно обыграло "Лион"

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Киевское "Динамо" уверенно обыграло "Лион"

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" в товарищеском матче обыграло французский "Лион" со счетом 3:1.

Победу украинскому клубу принесли голы Дениса Антюха, Владислава Супряги и Назара Волошина. У французов отличился Мохамед Эль Арух.

"Лион" Франция - "Динамо" Киев, Украина - 1:3 (0:1)
Голы: Артюх, 29 - 0:1, Супряга, 57 - 0:2, Эль Арух, 60 - 1:2, Волошин, 86 - 1:3

"Динамо": Бойко (Нещерет, 64), Кравченко (Тымчик, 64), Бурда, Сирота (Боль, 73), Вивчаренко (Дубинчак, 64), Андриевский, Шепелев, Антюх (Волошин, 80), Гармаш, Ванат, Супряга.

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