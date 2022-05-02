Карпин отреагировал на отстранение российского футбола

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Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о решении УЕФА об отстрании российских клубов и сборных от международных турниров на следующий сезон.

"Ничего нового для меня не произошло. Тот беспредел с отстранением российского футбола от соревнований, который начался несколько месяцев назад, продолжается. При этом я до сих пор надеюсь, что Российскому футбольному союзу удастся в соответствующих судах отстоять право наших футболистов участвовать в международных турнирах", — приводит слова Карпина "Чемпионат".

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