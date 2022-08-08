Икарди отреагировал на слухи о разводе с Вандой
Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди опубликовал совместную фото со своей женой Вандой Нарой и опроверг информацию об их разводе.
"Перестаньте придумывать чушь. Тренер не вызвал меня на матч по технической причине, а вовсе не из-за моей личной проблемы. У меня нет никаких личных проблем. Я терпеть не могу, когда лживые люди пишут слухи обо мне. Вместе с семьей я еду на Ибицу, так как в ПСЖ мне дали выходные", - написал Икарди в своем твиттере.
35-летняя Нара и 29-летний Икарди находятся в отношениях с 2013 года, а в 2014-м они поженились. У них есть двое общих детей, а также они воспитывают еще троих детей от первого брака Нары.
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|М
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|Ренн
|28
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|Лилль
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|49
|5
|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13