Икарди отреагировал на слухи о разводе с Вандой

Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди опубликовал совместную фото со своей женой Вандой Нарой и опроверг информацию об их разводе.

"Перестаньте придумывать чушь. Тренер не вызвал меня на матч по технической причине, а вовсе не из-за моей личной проблемы. У меня нет никаких личных проблем. Я терпеть не могу, когда лживые люди пишут слухи обо мне. Вместе с семьей я еду на Ибицу, так как в ПСЖ мне дали выходные", - написал Икарди в своем твиттере.

35-летняя Нара и 29-летний Икарди находятся в отношениях с 2013 года, а в 2014-м они поженились. У них есть двое общих детей, а также они воспитывают еще троих детей от первого брака Нары.

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