Икарди отреагировал на слухи о разводе с Вандой

Теги псжмауро икардиванда нара

Икарди отреагировал на слухи о разводе с Вандой

Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди опубликовал совместную фото со своей женой Вандой Нарой и опроверг информацию об их разводе.

"Перестаньте придумывать чушь. Тренер не вызвал меня на матч по технической причине, а вовсе не из-за моей личной проблемы. У меня нет никаких личных проблем. Я терпеть не могу, когда лживые люди пишут слухи обо мне. Вместе с семьей я еду на Ибицу, так как в ПСЖ мне дали выходные", - написал Икарди в своем твиттере.

35-летняя Нара и 29-летний Икарди находятся в отношениях с 2013 года, а в 2014-м они поженились. У них есть двое общих детей, а также они воспитывают еще троих детей от первого брака Нары.

Не пропустите: ПСЖ близок к трансферу лидера "Наполи". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" надолго теряет Мозеса

"Спартак" надолго теряет Мозеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов