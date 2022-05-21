Глушаков помог "Химкам" обыграть "Спартак"

Фото: твиттер "Химок"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги подмосковные "Химки" на своем поле обыграли московский "Спартак" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Дениса Глушакова и Кирилла Боженова. В составе гостей отличился Кирилл Боженов.

"Химки", набрав 32 очка, заняли 13-е место в турнирной таблице чемпионата России и примут участие в переходных матчах. "Спартак" с 38 очками финишировал на 10-й позиции.

"Химки" – "Спартак" - 2:1 (2:1)

Голы: Жиго, 11 - 0:1, Глушаков, 39 (с пенальти) - 1:1, Боженов, 44 - 2:1

"Химки": Лантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Боженов, Филин, Глушаков, Анван (Главчич, 76), Кухарчук, Руденко (Магомедов, 66).

"Спартак": Селихов, Рассказов, Джикия, Жиго (Литвинов, 46), Кофрие, Классен, Зобнин (Пруцев, 46), Денисов (Маркитесов, 81), Бакаев (Сунгатулин, 63), Игнатов (Промес, 74), Николсон.

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