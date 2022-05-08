Главные новости дня: 7 мая
Фото: твиттер "Порту"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости субботы, 7 мая.
В чемпионате Англии "Челси" упустил победу над "Вулверхэмптоном", "Манчестер Юнайтед" позорно проиграл "Брайтону", "Ливерпуль" не выиграл у "Тоттенхэма".
В чемпионате России "Спартак" победил "Урал" и гарантировал себе прописку в Премьер-лиге. "Зенит" победил "Химки", ЦСКА уступил "Сочи".
В чемпионате Испании "Барселона" справилась с "Бетисом".
В чемпионате Германии дортмундская "Боруссия" победила аутсайдера, "Байер" переиграл "Хоффенхайм".
В чемпионате Италии "Наполи" одолел "Торино".
"Нант" стал обладателем Кубка Франции.
Стало известно, как Криштиану Роналду назвал новорожденную дочь.
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может перейти в "Манчестер Сити".
"Порту" стал чемпионом Португалии.
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Лента новостей
-
Главные новости дня: 7 мая
-
Определился обладатель Кубка Франции
-
"Барселона" одержала феерическую победу над "Бетисом"
-
1
"Ливерпуль" не смог обыграть "Тоттенхэм"
-
"Порту" завоевал юбилейный чемпионский титул
-
Семак высказался о будущем Дзюбы в "Зените"
-
"Сельта" разгромила "Алавес" в Ла Лиге
-
1
"Брайтон" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
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ЦСКА проиграл "Сочи" битву за медали РПЛ
-
"Спартак" сохранил место в РПЛ
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"Атлетик" и "Валенсия" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
Стало известно, как Роналду назвал новорожденную дочь
-
"Челси" упустил победу над "Вулверхэмптоном"
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"Нижний Новгород" в большинстве проиграл "Ахмату"
-
"Зенит" победил "Химки" в матче РПЛ
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"Фрайбург" с разгромным счетом проиграл "Униону"
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"Байер" победил "Хоффенхайм" и гарантировал себе попадание в ЛЧ
-
Брандт принес дортмундской "Боруссии" победу над худшей командой Бундеслиги
-
"Наполи" одержал непростую победу в Турине
-
"Гранада" уничтожила "Мальорку" в матче Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18