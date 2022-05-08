Главные новости дня: 7 мая

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Главные новости дня: 7 мая

Фото: твиттер "Порту"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости субботы, 7 мая.

В чемпионате Англии "Челси" упустил победу над "Вулверхэмптоном", "Манчестер Юнайтед" позорно проиграл "Брайтону", "Ливерпуль" не выиграл у "Тоттенхэма".

В чемпионате России "Спартак" победил "Урал" и гарантировал себе прописку в Премьер-лиге. "Зенит" победил "Химки", ЦСКА уступил "Сочи".

В чемпионате Испании "Барселона" справилась с "Бетисом".

В чемпионате Германии дортмундская "Боруссия" победила аутсайдера, "Байер" переиграл "Хоффенхайм".

В чемпионате Италии "Наполи" одолел "Торино".

"Нант" стал обладателем Кубка Франции.

Стало известно, как Криштиану Роналду назвал новорожденную дочь.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может перейти в "Манчестер Сити".

"Порту" стал чемпионом Португалии.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Барселона" одержала феерическую победу над "Бетисом"

"Барселона" одержала феерическую победу над "Бетисом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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