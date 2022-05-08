Главные новости дня: 7 мая

Фото: твиттер "Порту"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости субботы, 7 мая.

В чемпионате Англии "Челси" упустил победу над "Вулверхэмптоном", "Манчестер Юнайтед" позорно проиграл "Брайтону", "Ливерпуль" не выиграл у "Тоттенхэма".

В чемпионате России "Спартак" победил "Урал" и гарантировал себе прописку в Премьер-лиге. "Зенит" победил "Химки", ЦСКА уступил "Сочи".

В чемпионате Испании "Барселона" справилась с "Бетисом".

В чемпионате Германии дортмундская "Боруссия" победила аутсайдера, "Байер" переиграл "Хоффенхайм".

В чемпионате Италии "Наполи" одолел "Торино".

"Нант" стал обладателем Кубка Франции.

Стало известно, как Криштиану Роналду назвал новорожденную дочь.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может перейти в "Манчестер Сити".

"Порту" стал чемпионом Португалии.

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