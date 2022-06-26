Друзья Пике придумали обидное прозвище для Шакиры

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Друзья Пике придумали обидное прозвище для Шакиры

Фото: твиттер Шакиры/Автор неизвестен

Колумбийская певица Шакира, спутница защитника "Барселоны" Жерар Пике, находится в плохих отношениях с друзьями футболиста и за это его придумали обидное прозвище, сообщает Marca.

По сведениям источника, колумбийка вела себя высокомерно, а также неоднократно устраивала игроку сцены ревности. В связи с этим его прозвали La Patrona - "Собственница".

Напомним, что Пике и Шакира объявили о разрыве отношений. Пара не была жената, но у них есть двое детей.

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