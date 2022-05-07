ЦСКА проиграл "Сочи" битву за медали РПЛ
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА на своем поле проиграл "Сочи" со счетом 0:1.
Единственный гол в начале встречи забил Артем Макарчук.
"Сочи", набрав 52 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 47 очками остался на четвертой позиции и практически потерял шансы на медали.
ЦСКА – "Сочи" - 0:1 (0:1)
Гол: Макарчук, 10 - 0:1
ЦСКА: Тороп, Фернандес, Щенников, Дивеев, Бийол, Обляков, Гбамен (Ушаков, 65), Мухин (Ахметов, 77), Карраскаль (Эджуке, 58), Языджи, Заболотный.
"Сочи": Адамов, Маргасов, Терехов, Дркушич (Прохин, 67), Родригао, Макарчук, Нобоа, Юсупов (Ангбан, 84), Цаллагов, Попов (Мелкадзе, 27; Бурмистров, 84), Жоаозиньо (Заика, 66).
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