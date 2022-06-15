ЦСКА объявил о назначении Федотова главным тренером

Фото: сайт ЦСКА/Автор неизвестен

Владимир Федотов возглавил московский ЦСКА.

55-летний специалист, который в прошлом сезоне тренировал "Сочи", подписал долгосрочный контракт с армейцами.

Как пишут на сайте ЦСКА, сегодня команда начнет подготовку к новому сезону под руководством нового тренера.

Вместе с Федотовым в тренерский штаб ЦСКА перешли Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов. Все эти специалисты работали с новым наставником красно-синих в «Сочи».

Федотов тренировал "Сочи" с 2020 года и в прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России.

Не пропустите: Шварц высказался о своем уходе из "Динамо". | https://dailysports.net