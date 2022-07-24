Бэйл забил дебютный гол в МЛС (видео)
Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен
Валлийский нападающий "Лос-Анджелес" Гарет Бэйл забил свой первый гол в североамериканской лиге МЛС.
Форвард отличился в матче регулярного чемпионата со "Спортингом Канзас Сити" (2:0). Валлиец вышел на замену на 65-й минуте и забил на 83-й, забив второй гол своей команды.
33-летний Бэйл перешел в "Лос-Анджелес" несколько недель назад на правах свободного агента. Ранее он играл за "Реал", "Тоттенхэм" и "Саутгемптон".
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