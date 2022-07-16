"Барселона" завершит трансфер Кунде в ближайшие дни

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"Барселона" завершит трансфер Кунде в ближайшие дни

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

"Барселона" намерена приобрести защитника  "Севильи" Жюля Кунде.

Каталонский клуб занялся вопросом покупки француза после того, как уладил детали перехода Роберта Левандовского из "Баварии", сообщает Diario Sport.

Сделка должна быть завершена ближайшие дни. За23-летнего француза каталонцы заплатят 45 млн евро, а также включат в соглашение одного из своих игроков.

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