"Барселона" недовольна ценой на Левандовски

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Руководство "Барселоны" считает завышенными финансовыми требования "Баварии" в размере 60 миллионов евро за польского нападающего Роберта Левандовски, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, в каталонском клубе полагают, что цена должна быть ниже из-за возраста 33-летнего Левандовски. Кроме того, его контракт с мюнхенцами истекает через год. В связи с этим "Барселона" готова заплатить за игрока 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 мячей и отдал четыре результативные передачи.

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