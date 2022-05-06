"Арсенал" продлил контракт с главным тренером

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"Арсенал" продлил контракт с главным тренером

Пресс-служба лондонского "Арсенала" на официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Микелем Артетой.

Новое соглашение между английским клубом и испанским специалистом будет действовать до лета 2025 года.

40-летний Артета тренирует "Арсенал" с декабря 2019 года. Под его руководством лондонский клуб становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

В нынешнем сезоне "Арсенал" продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов, и после 34 туров с 63 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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