"Ахмат" подписал защитника "Уфы"
Источник: твиттер "Ахмата"/Автор неизвестен
Защитник "Уфы" Юрий Журавлёв стал игроком "Ахмата".
Как сообщает источник "Чемпионата", сделка по переходу закрыта.
"Сумма трансфера составила € 1 млн", — добавил собеседник издания.
Журавлёв выступал в составе "Уфы" с 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний футболист принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
В новом сезоне "Уфа" примет участие в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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