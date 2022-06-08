"Ахмат" подписал защитника "Уфы"

Источник: твиттер "Ахмата"/Автор неизвестен

Защитник "Уфы" Юрий Журавлёв стал игроком "Ахмата".

Как сообщает источник "Чемпионата", сделка по переходу закрыта.

"Сумма трансфера составила € 1 млн", — добавил собеседник издания.

Журавлёв выступал в составе "Уфы" с 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний футболист принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В новом сезоне "Уфа" примет участие в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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