Замбия – Марокко прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.64 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

24 января свою встречу проведут Замбия – Марокко, прогноз на матч упомянутых сборных составлен аналитиками нашего ресурса.

Замбия

Для Замбии этот турнир складывается непросто, в первом туре расписали мировую с ДР Конго – 1:1, судя по котировкам, такого исхода и ожидали. Во второй битве против Танзании, команда считалась фаворитом, но пропустила быстрый мяч, а в конце первого тайма остались в меньшинстве. Оказавшись в сложной ситуации, Замбия продолжила атаковать, в итоге удалось спастись, сравняв счет на 88-й минуте – 1:1. Сборная сейчас делит второе место с ДР Конго, имея одинаковые показатели с конкурентом.

Марокко

«Атласские львы» добились фантастического спеха на последнем чемпионате мира, когда смогли дойти до полуфинала, это рекорд для африканских сборных на этом турнире. На этом кубке африканских наций команда начала с победы над Танзанией со счетом 3:0. Во второй встрече не удалось обыграть ДР Конго – 1:1, причем марокканцы в данном противостоянии не заслуживали победы. Сейчас сборная лидирует в своем квартете и точно выйдет из группы.

История очных противостояний

У соперников богатая история очных противостояний, играли они с переменным успехом. Последний раз команды пересекались в 2021-м году, встреча состоялась в четвертьфинале чемпионата африканских наций, тогда Марокко выиграл со счетом 3:1.

Прогноз на матч Замбия – Марокко

Ожидается сложная битва, в которой марокканцы котируются явными фаворитами, хотя у обеих команд есть мотивация. По составу Марокко однозначно сильнее, но все нужно доказывать на поле. Битва наверняка получится напряженной, открытого футбола мы не ждем, ставим на тотал меньше 2,5 голов.

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