Визела – Спортинг прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

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Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Визела – Спортинг, команды сыграют между собой в рамках 18 тура.

Визела

Позади половина турнирной дистанции, а Визела входит в список претендентов на понижение в классе, так как занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. Отставание от спасительного 15-го места составляет всего три очка, поэтому вся борьба еще впереди. В последнем туре команда уступила дома Боавиште со счетом 1:4, но счет не по игре, хозяева нанесли 27 ударов по воротам, а гости всего 10. Клуб увеличил свою серию без побед в чемпионате до семи матчей. Повреждения не позволят выйти на поле таким ребятам как: Морейра, Сент-Луис и Ортис, а Рашид поехал в сборную.

Спортинг

Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу после первого круга, правда, отрыв от второй позиции составляет всего один балл. В последнем туре Спортинг обыграл в гостях Шавиш со счетом 3:0., эта победа стала в турнире четвертой подряд. Чуть больше недели назад команда уверенно обыграла на своем поле Тонделу со счетом 4:0, это позволило пробиться в четвертьфинал турнира. Пятеро игроков пропустят предстоящую встречу Фреснеда и Сент-Жюст травмированы, а Катамо, Морита и Диоманде в сборных.

Статистика очных противостояний

Визела в первом матче уступала в гостях, после первого тайма со счетом 0:2, но нашла в себе силы сравнять счет, Спортинг вырвал победу со счетом 3:2, благодаря голу на 90+6 минуте.

Прогноз на матч Визела – Спортинг

Предпоследняя команда чемпионата принимает лидера, так что не сложно догадаться, кому букмекеры отдают предпочтение. Спортинг должен брать три очка в такой битве, ведь клуб хочет выиграть титул. Визела имеет свою мотивацию, надо сохранять прописку в элите. Мы ставим на успех гостей с форой -1 гол.

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