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Вильярреал – Мальорка прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Вильярреал - Мальорка прогноз
Вильярреал Вильярреал
Ла Лига Испания 20 янв 2024, 10:15 Вильярреал - Мальорка
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Испания, Villarreal, Серамика
Мальорка Мальорка
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.52
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20 января свою встречу в рамках Примеры проведут Вильярреал – Мальорка, прогноз на матч этих соперников читайте на страницах нашего ресурса.

Вильяррреал

«Желтая субмарина» в этом сезоне превратилась из претендента на еврокубки, в клуб, который должен оглядываться, чтоб не упасть в зону вылета. Пока команда идет 15-й в чемпионате, отрыв от тройки аутсайдеров составляет 4 очка. В последнем туре Вильярреал провалился в битве против Лас-Пальмаса в гостях со счетом 0:3, это поражение стало четвертым в пяти встречах. Клуб уже вылетел из Кубка Испании, уступив представителю третьего дивизиона. Хорошо играет «желтая субмарина» только в Лиге Европы, где выиграла свою группу и ждет соперника в 1/8 финала.

Мальорка

«Островитянам» тоже непросто, они 14-е в Примере, опережая предстоящего соперника только по дополнительным показателям. В последнем туре Мальорка выдала хороший матч против Сельты дома, но выиграть не смогла – 1:1. На этой неделе команда сумела пробиться в четвертьфинал Кубка Испании, сумев обыграть Тенерифе на выезде в овертайме – 1:0, решающий мяч был забит на 120-й минуте. На фоне кубковой игры может ощущаться усталость.

История очных противостояний

В первом круге Вильярреал одержал выездную гостевую победу со счетом 1:0, Мальорка провела слабый матч.

Прогноз на матч Вильярреал – Мальорка

Битва интересна хотя бы тем, что между собой сыграют прямые конкуренты, которые подходят к этой встрече с одинаковым количеством очков. Обе команды не впечатляют стабильностью, из-за чего можно ожидать любого исхода. Вильярреал небольшой фаворит, хотя здесь мы перестрахуемся, взяв победу хозяев с нулевой форой.

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Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.52
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