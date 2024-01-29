Тоттенхэм – Брентфорд прогноз и ставки на матч 31 января 2024

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.55 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 22-м туре английской Премьер-лиги Тоттеннхэм на домашнем стадионе сыграет против Брентфорда. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Тоттенхэм

После неудачной серии Тоттенхэм снова нашел свою игру и начал радовать болельщиков. “Шпоры” располагаются на пятом месте, а отставание от топ-4 – лишь три очка. В последнем туре чемпионата команда Анге Постекоглу сыграла 2:2 на Олд Траффорд против Манчестер Юнайтед, а на выходных в напряженном матче уступила Манчестер Сити (0:1) в 1/16 финала Кубка Англии.

Брентфорд

Брентфорд переживает тяжелые времена. Команда Томаса Франка проиграла 5 матчей АПЛ подряд и опустилась на 14-е место, а из Кубка Англии вылетела от Вулверхэмптона еще на стадии 1/32 финала. Однако свой последний матч против Ноттингем Форест в чемпионате Брентфорд выиграл 3:2, а на поле вернулся лучший бомбардир команды Айвен Тоуни, который пропустил всю первую часть сезона из-за дисквалификации.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Тоттенхэм и Брентфорд сыграли между собой только 8 матчей. Брентфорд выиграл только 1 раз, а Тоттенхэм – 4

В 1-м туре матч между этими командами завершился 2:2

Тоттенхэм только 1 раз обыграл Брентфорд в матче АПЛ – 2:0 в сезоне-2021/22

Прогноз на матч Тоттенхэм – Брентфорд

Тоуни вернулся, а атака Тоттенхэма всегда опасна в этом сезоне. Ставим на то, что этот будет тот матч, когда забьют обе команды.

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