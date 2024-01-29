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Манчестер Сити – Бернли прогноз и ставки на матч 31 января 2024

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Манчестер Сити - Бернли прогноз
Манчестер Сити Манчестер Сити
Премьер-лига Англия 31 янв 2024, 14:30 Манчестер Сити - Бернли
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Англия, Manchester, Этихад
Бернли Бернли
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.89
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В 22-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Сити на домашнем стадионе Этихад сыграет против Бернли. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Манчестер Сити

Команда Пепа Гвардиолы занимает второе место, а отставание от лидера составляет 5 очков, однако у Манчестер Сити есть одна игра в запасе. Действующие чемпионы Англии находятся в прекрасной форме – 7 побед подряд во всех турнирах. На выходных Ман Сити сумел переиграть Тоттенхэм (1:0) на его поле в 1/16 финала Кубка Англии, прервав пятиматчевую серию без голов на этом стадионе. В последнем туре АПЛ Ман Сити в концовке вырвал победу над Ньюкаслом.

Бернли

Бернли занимает лишь 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков. Команда Венсана Компани, который вернется на стадион, ставший ему родным, крайне неудачно играет в обороне, да и в целом не оправдывает ожиданий. Из Кубка Англии Бернли вылетел еще в 1/32 финала от Тоттенхэма, а в последней игре чемпионата сыграл 1:1 против Лутона, в матче который команде было обязательно выигрывать.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Манчестер Сити не проигрывает Бернли 17 матчей подряд. 16 из них он выиграл
  • В 1-м туре этого сезона команда Гвардиолы обыграла Бернли 3:0
  • Ожидается, что впервые в этом году сыграет лучший бомбардир Ман Сити Эрлинг Холанд
  • Ман Сити не пропускает от Бернли в 8 матчах подряд

Проноз на матч Манчестер Сити – Бернли

Все указывает на то, что эта игра буде очень простой для Ман Сити, который находится в хорошей форме. Ставим на то, что в матче будет более 3 голов.

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Коэф.: 1.89
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