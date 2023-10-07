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Прогноз на матч Зринськи — Слога 9 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Зриньски - Слога Добой прогноз
Зриньски Зриньски
Премьер-лига Босния и Герцеговина 09 окт 2023, 12:00 Зриньски - Слога Добой
-
- : -
Босния и Герцеговина,
Слога Добой
Обзор Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.64
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В рамках десятого тура боснийской Премьер Лиги Зринськи будет принимать Слогу. Матч состоится в Мостаре в понедельник 9 октября. Начало встречи запланировано на 18:00 по среднеевропейскому времени.

Зринськи

Зринськи в двух предыдущих сезонах побеждал в местной Премьер Лиге. При чем делала команда это очень уверенно — перевес над ближайшим соперником составлял 17 и 20 очков.

В нынешнем сезоне клуб выступает в Лиге Конференций. Боснийцы уже сотворили громкую сенсацию в первом туре группового этапа этого турнира. Проигрывая после первого тайма нидерландскому АЗ со счетом 0:3, Зринськи сумел вырвать победу со счетом 4:3. Таких камбэков Лига конференций в своей истории еще не видела. А в рамках второго тура команда минимально уступила в Бирмингеме Астон Вилле.

К слову, в чемпионате команда пока на четвертом месте, но сыграла только 7 матчей.

Слога

Слога в Премьер Лиге Боснии и Герцеговины проводит свой второй сезон после повышения в классе в 2022 году. В прошлой кампании команда едва удержалась среди сильнейших команд страны. Слога набрала всего на три очка больше, чем покинувший элиту Леотар.

В новом чемпионате дела идут не идеально, но команда точно попробует закрепиться в статусе середняка боснийского футбола. После девяти сыгранных матчей, Слога имеет в своем активе 12 набранных очков, что позволяет ей занимать восьмое место в турнирной таблице.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Зринськи дома проиграл лишь один из семи последних матчей.
  • Слога забивает в пяти матчах кряду, в которых потерпела лишь одно поражение.
  • Между собой команды сыграли всего 5 поединков. Счет 4:1 в пользу действующих чемпионов.

Прогноз

Зринськи выглядит однозначным фаворитом. Не думаю, что у хозяев поля возникнут проблемы в этом матче. Моя ставка — победа действующих чемпионов Боснии с форой -1.

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Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.64
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