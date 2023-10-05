Прогноз на матч Ювентус — Торино 7 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Ювентус Коэф.: 1.83 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках восьмого тура итальянской Серии А состоится туринское дерби. На Альянц Стэдиум Ювентус будет принимать Торино. Начало встречи запланировано на 18:00 по среднеевропейскому времени.

Ювентус

Сложно найти в Италии более проблемную команду, чем Ювентус. «Зебры» периодически встрявают в разного рода скандалы. В минувшем сезоне команду лишили 10-ти очков и исключили из еврокубков за участие в финансовых махинациях. Впрочем, это может сыграть на руку Юве и даст возможность сосредоточиться на внутреннем первенстве.

В Серии А туринцы стартовали неплохо. Снова начал исправно забивать серб Душан Влахович, а также солидно выглядит Федерико Кьеза. Ювентус пока идет на четвертой позиции, проиграв лишь в матче против Сассуоло. Клуб явно намерен вернуться на итальянский трон, ведь последнее чемпионство датировано 2020 годом.

Торино

В начале 2000-х Торино пережил банкротство. А с сезона 2012/2013 команда стабильно выступает в Серии А. Наивысшим достижением за этот период является седьмое место.

Новый сезон «быки» тоже начали неплохо. Из проигранных матчей только дуэли с Миланом и Лацио. В актив отнесем несколько побед и ничью с крепкой Ромой. В итоге после семи матчей команда набрала 9 баллов и расположилась на 10-й строчке в турнирной таблице.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ювентус лишь один раз проиграл в семи последних домашних матчах.

Торино не может победить уже в трех поединках кряду. В этих матчах «быки» забили всего один мяч.

В личных встречах огромный перевес у Юве, а Торино не побеждал «старую сеньйору» с 2015 года.

Прогноз

Ювентус смотрится безоговорочным фаворитом этого матча. Думаю, что команда Аллегри должна спокойно обыгрывать своих соседей. Моя ставка — победа хозяев.

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