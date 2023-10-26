Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл 28 октября 2023 года
В рамках 10-го тура английской Премьер Лиги состоится матч между Вулверхэмптоном и Ньюкасл Юнайтед. Встреча пройдет на Молинью Стэдиум 28 октября. Начало игры запланировано на 18:30 по среднеевропейскому времени.
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Вулверхэмптон
У команды 11 очков и они занимают двенадцатое место. Сейчас они находятся в безопасном месте и опережают зону вылета на семь пунктов, что в начале сезона можно считать довольно неплохим результатом.
В целом же, команда отличается стабильностью, но иногда случаются и провалы в игре «волков».
Ньюкасл
Команда тяжело на старте сезоне совмещать матчи в Лиге Чемпионов с игрой на внутренней арене. После провального начала в Премьер Лиге Ньюкасл в погоне за лидерами.
На данный момент на счету команды 16 очков, а их отставание от лидирующего Тоттенхэма семь баллов. К слову, от первой четверки они отстают на четыре очка, что не выглядит катастрофически.
В последнем туре чемпионата Англии Ньюкасл разгромил Кристал Пэлас, а в Лиге Чемпионов на своем поле проиграл дортмундской Боруссии.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Вулверхэмптон забивает на протяжении 12-ти домашних матчей подряд.
- Ньюкасл в гостях не проигрывает три игры кряду.
- 6 из последних 9-ти матчей этих команд в Премьер Лиге завершились в ничью 1:1.
Прогноз
Ньюкасл должен побеждать, чтобы не отпустить группу лидеров еще дальше. Думаю, гости добьются успеха и продолжать борьбу за топ-4.
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