Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл 28 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Ньюкасл Коэф.: 1.77 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 10-го тура английской Премьер Лиги состоится матч между Вулверхэмптоном и Ньюкасл Юнайтед. Встреча пройдет на Молинью Стэдиум 28 октября. Начало игры запланировано на 18:30 по среднеевропейскому времени.

Вулверхэмптон

У команды 11 очков и они занимают двенадцатое место. Сейчас они находятся в безопасном месте и опережают зону вылета на семь пунктов, что в начале сезона можно считать довольно неплохим результатом.

В целом же, команда отличается стабильностью, но иногда случаются и провалы в игре «волков».

Ньюкасл

Команда тяжело на старте сезоне совмещать матчи в Лиге Чемпионов с игрой на внутренней арене. После провального начала в Премьер Лиге Ньюкасл в погоне за лидерами.

На данный момент на счету команды 16 очков, а их отставание от лидирующего Тоттенхэма семь баллов. К слову, от первой четверки они отстают на четыре очка, что не выглядит катастрофически.

В последнем туре чемпионата Англии Ньюкасл разгромил Кристал Пэлас, а в Лиге Чемпионов на своем поле проиграл дортмундской Боруссии.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Вулверхэмптон забивает на протяжении 12-ти домашних матчей подряд.

Ньюкасл в гостях не проигрывает три игры кряду.

6 из последних 9-ти матчей этих команд в Премьер Лиге завершились в ничью 1:1.

Прогноз

Ньюкасл должен побеждать, чтобы не отпустить группу лидеров еще дальше. Думаю, гости добьются успеха и продолжать борьбу за топ-4.

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