Прогноз на матч Вердер — Унион Берлин 28 октября 2023 года

Прогноз на матч Унион не проиграет Коэф.: 1.57 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках девятого тура немецкой Бундеслиги состоится матч между Вердером и берлинским Унионом. Встреча пройдет на Везерштадионе в Бремене 28 октября. Начало игры запланировано на 15:30 по среднеевропейскому времени.

Вердер

Команда прекрасно смотрелась год назад, после подъема из второго дивизиона страны. Но, по большому счету, запала Фюллькругу и компании хватило только на стартовый отрезок, до чемпионата мира. Потом уже в основном «музыканты» не удивляли, но все равно и 36 набранных очков с головой хватило для того, чтобы занять тринадцатое итоговое место, то есть уберечься от возвращения в Бундеслигу 2.

Фюллькруг ушел, а без него Бремен с шестью очками расположился на 14-й позиции в таблице Бундеслиги.

Унион Берлин

Берлинский Унион — скромный самобытный немецкий футбольный клуб. В Бундеслиге команда выступает всего пятый год подряд, зато уже уверенно играет в еврокубках. Стоит отметить, что Унион по итогам каждого сезона обновляет собственный рекорд, занимая места в таблице все выше и выше. Так, в прошлой сезоне команда пришла к финишу четвертой, что дало право дебютировать в Лиге Чемпионов, гду Унион потерпел уже три обидных поражения. Сначала немцы из-за гола на 94-й минуте уступили мадридскому Реалу, а затем по этой же причине проиграли португальской Браге. Посреди этой недели команда минимально уступила итальянскому Наполи.

Уже можно утверждать, что испытание матчами на два фронта берлинский коллектив не прошел. В турнирной таблице Бундеслиги Унион расположился сразу над зоной вылета, на 15-м месте, и не побеждал уже два месяца.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Вердер лишь в одной игре этого сезона не смог забить на своем поле.

Унион проиграл уже 9 матчей кряду.

Вердер никогда не побеждал Унион в Бремене, а последние пять матчей в Бундеслиге закончились победами столичной команды.

Прогноз

Думаю, что в этом матче у гостей будут шансы прервать свою серию неудач, так как Вердер находится тоже далеко не в лучшей форме. Ставить буду на то, что Унион не проиграет.

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