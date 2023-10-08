Прогноз на матч Вулверхэмптон - Астон Вилла 8 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3 Коэф.: 1.67 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В восьмом туре чемпионата Англии состоится матч, в котором встретятся "Вулверхэмптон" и "Астон Вилла". Гости уже выиграли три матча подряд и четвертая победа позволит им попасть в зону Лиги чемпионов.

“Вулверхэмптон”

Хозяева поля постепенно ползли вниз по турнирной таблице и перед последним туром они оказались на грани вылета. В последнем матче они сотворили нечто невероятное, обыграв действующего чемпиона “Манчестер Сити”.

Теперь, судя по всему, за победу над лидером турнирной таблицы им придется заплатить в следующем матче, но здесь у них есть шанс, так как их следующий соперник также имеет долг перед ними.

“Астон Вилла”

Гости в последнем матче уничтожили одного из лидеров, "Брайтон", со счетом 6:1, и догнали “чаек” по очкам. Сейчас они опережают их по разнице забитых мячей.

Интересно, что это уже третья победа подряд для "Виллы", и они занимают пятое место, отставая всего на одно очко от "Ливерпуля", которому они проиграли в предыдущем матче перед началом своей победной серии.

Прогноз на матч "Вулверхэмптон" - “Астон Вилла”

В семи из последних восьми матчей с участием "Астон Виллы" было забито более 2.5 голов. Интересно, что также "Астон Вилла" выиграла 5 из последних 6 матчей.

После ярких побед обе команды находятся на грани спада, который обычно происходит после ярких, сенсационных или крупных побед. В такой ситуации наиболее логичным исходом была бы ничья без голов. Буду ставить на исход тотал матча меньше 3.5.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram