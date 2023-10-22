Прогноз на матч Удинезе — Лечче 23 октября 2023 года

Прогноз на матч Лечче не проиграет Коэф.: 1.7 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче девятого тура чемпионата Италии 23 октября 2023 года состоится поединок между командами "Удинезе" и "Лечче".

Удинезе

Хозяева поля пока что не смогли одержать победу в этом чемпионате и находятся в довольно неприятной ситуации. В восьми сыгранных матчах "зебры" набрали всего 5 очков и занимают 17-е место в таблице. Они входят в число трех команд, которые до сих пор не смогли одержать ни одной победы в этом чемпионате.

Интересно, что из года в год “Удинезе” являлся середняком турнирной таблицы, но в этом сезоне их игра не похожа на прошлогоднюю. Коллектив безвольно уступает даже в матчах со средними соперниками и редко набирает очки. Все это является поводом для встревоженности фанатов “зебр”.

Лечче

Эта команда наоборот - радует своих болельщиков. Многие перед стартом сезона называли “Лечче” претендентом на вылет, но они удивили всех и довольно успешно начали новую кампанию.

Интересно, что после пяти первых туров они занимали третью позицию в турнирной таблице.

После этого были игры с "Ювентусом" и "Наполи", что немного снизило их темп.

К игре с “Удинезе” гости подходят на девятом месте турнирной таблицы и от зоны еврокубков их отделяет всего одно очко.

Прогноз на игру "Удинезе" - “Лечче”

"Удинезе" не смогли победить в последних 12 матчах. В то же время в пяти из последних шести матчей с участием "Лечче" суммарный тотал не превышал 2.5 гола.

Букмекеры видят, что у “Лечче” якобы пошел спад, но команда играла с сильными соперниками. Я верю, что гости в этом матче не проиграют. Ставлю на 2Х с коэффициентом 1.70.

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