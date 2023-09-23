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Прогноз на матч Торино - Рома 24 сентября 2023

Илеана Санчес Илеана Санчес Експерт Dailysports
Прогноз на матч Торино - Рома 24 сентября 2023
Торино Торино
Серия А Италия 24 сен 2023, 14:45 Торино - Рома
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Италия, Turin, Олимпико Гранде Торино
Рома Рома
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.12
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В воскресенье, 24 сентября, в Турине состоится матч пятого тура итальянской Серии А между Торино и Ромой. Арбитр встречи даст стартовый свисток в 20:45 по среднеевропейскому времени.

Торино

Торино можно назвать стабильным середняком итальянского высшего дивизиона. С момента возвращения в Серию А в 2013 году “быки” ни разу не поднимались выше седьмого места, а два последних сезона завершили на десятой позиции. Были случаи, когда приходилось бороться за выживание, однако ни разу за последние годы коллектив не вел серьезной битвы за места в еврокубках.

На старте нынешнего сезона коллектив идет седьмым: сразу под шестой строчкой, которое дает право сыграть в Лиге конференций. Однако серьезных выводов пока делать не стоит. Во-первых, сыграно всего семь матчей, а во-вторых, из серьезных соперников был только Милан, которому туринцы проиграли на выезде 1:4. Но остальные встречи добавляют оптимизма, ведь коллектив Ивана Юрича, который тренирует команду с мая 2021, победили Дженоа, Салернитану и Кальяри. Примечательно также, что во всех трех встречах Торино не пропускал.

Рома

“Волки” в последние годы закрепили за собой звание команды, которая занимает места сразу после топ-клубов. Последнее участие клуба в Лиге чемпионов было еще в сезоне 2018/2019, после чего Рома была вынуждена удовлетворяться Лигой конференций и Лигой Европы. У подопечных Жозе Моуринью есть определенные успехи и в этих турнирах, ведь год назад римляне выиграли третий по значимости еврокубок. Однако однозначно это не те результаты, которых хотят видеть болельщики.

Старт нового сезона пока оптимизма не добавляет. Рома сыграла вничью с Салернитаной (2:2), уступила Эллас Вероне (1:2), а также Милану (1:2). Лишь на прошлых выходных “волки” наконец-то впервые победили в текущем чемпионате, уничтожив Эмполи 7:0. После этого римляне также победили в Молдове Шериф (2:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы. Команда набрала форму и выходит из кризиса? Ответ на этот вопрос мы узнаем как раз в этом матче.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Несмотря на статус, у Ромы нет тотального преимущества в личных встречах: 74 побед у римлян против 56 у “быков”. Да, римляне побеждают чаще, однако периодически случаются и неудачи: например, как это было в первом круге прошлого чемпионата, когда Торино на выезде выигрывал до 90+4 минуты 1:0, но все же упустил победу.

Особое внимание в этом матче стоит обратить на нападающего “быков” Неманью Радоньича. Форвард, у которого нет места в стартовом составе сборной Сербии, забивает в двух кряду играх за Торино.

Прогноз

Рома не умеет играть против андердогов. Жозе Моуринью и сам бы не отказался играть “вторым номером”, но будет вынужден больше владеть мячом и взламывать насыщенную оборону хозяев. Букмекеры все же считают “волков” фаворитом поединка, но этот статус неочевиден. Ставить на победителя - рискованно. Более очевидной выглядит ставка на голы от обеих команд: хоть Торино и не пропускал в последних матчах, но и нападающие уровня Дибалы против него не играли.

Обе забьют - да. 2.12

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.12
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