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Прогноз на матч Тобол - Базель 3 августа 2023 года

Прогноз на матч Тобол - Базель 3 августа 2023 года
Тобол Тобол
Лига конференций 03 авг 2023, 10:00 Тобол - Базель
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Международные, Kostanay, Kostanay Central Stadium
Базель Базель
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.9
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100%
1хБет 4.50
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3 августа в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций в Казахстане сыграют местный Тобол и Базель.

В первой игре казахи шокировали швейцарский клуб, обыграв его на выезде со счетом 3:1.

Тобол

После сенсационной победы у команды есть отличные шансы на проход в следующий раунд. Выходу в третий раунд квалификации еврокубка даже не помешает поражение с разницей в один мяч.

Интересно, что в данный момент команда находится в очень неплохой форме. Они не знают поражений уже в семи официальных матчей в различных турнирах.

Базель

Поражение Базеля стало шоком для многих. Команда, которая регулярно играет в Лиге чемпионов и других еврокубках, безвольно уступила одному из аутсайдеров квалификации.

Интересно, что еще в прошлом сезоне команда дошла до полуфинала Лиги конференций, а сейчас рискует выбыть уже во втором раунде квалификации.

Сезон в Швейцарии только стартовал, что явно не играет на руку Базелю. Еще один негативный момент – длительный перелет в Казахстан, после которого футболисты не будут в оптимальных физических состояниях.

Статистика личных встреч

Из последних девяти матчей на своем поле в еврокубках команда потерпела лишь одно поражение, одержав 5 побед и 3 ничьих.

Прогноз и ставка на матч Тобол Костанай - Базель

Нет сомнений, что гости будут стараться реабилитироваться и пойдут в атаку с самого начала матча. При этом хозяева находятся в отличной психологической и физической форме и вряд ли крупно проиграют. Буду ставить на тотал матча меньше 2.5.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.9
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1хБет 4.50
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Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий Експерт Dailysports
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