Прогноз на матч Тобол - Базель 3 августа 2023 года
3 августа в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций в Казахстане сыграют местный Тобол и Базель.
В первой игре казахи шокировали швейцарский клуб, обыграв его на выезде со счетом 3:1.
Тобол
После сенсационной победы у команды есть отличные шансы на проход в следующий раунд. Выходу в третий раунд квалификации еврокубка даже не помешает поражение с разницей в один мяч.
Интересно, что в данный момент команда находится в очень неплохой форме. Они не знают поражений уже в семи официальных матчей в различных турнирах.
Базель
Поражение Базеля стало шоком для многих. Команда, которая регулярно играет в Лиге чемпионов и других еврокубках, безвольно уступила одному из аутсайдеров квалификации.
Интересно, что еще в прошлом сезоне команда дошла до полуфинала Лиги конференций, а сейчас рискует выбыть уже во втором раунде квалификации.
Сезон в Швейцарии только стартовал, что явно не играет на руку Базелю. Еще один негативный момент – длительный перелет в Казахстан, после которого футболисты не будут в оптимальных физических состояниях.
Статистика личных встреч
Из последних девяти матчей на своем поле в еврокубках команда потерпела лишь одно поражение, одержав 5 побед и 3 ничьих.
Прогноз и ставка на матч Тобол Костанай - Базель
Нет сомнений, что гости будут стараться реабилитироваться и пойдут в атаку с самого начала матча. При этом хозяева находятся в отличной психологической и физической форме и вряд ли крупно проиграют. Буду ставить на тотал матча меньше 2.5.
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