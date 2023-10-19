Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед 21 октября 2023 года

Прогноз на матч П1(+1.5) Коэф.: 1.75 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках девятого тура Английской Премьер Лиги состоится матч между Шеффилдом и Манчестер Юнайтед. Встреча пройдет на Бремолл Лейн 21 октября. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Шеффилд Юнайтед

Дела у новичка Премьер-лиги идут хуже, чем у любой другой команды первенства. Сейчас они занимают последнее место в турнирной таблицы и не имеют ни одной победы в восьми матчах турнира.

В активе Шеффилд Юнайтед лишь ничья с Эвертоном и целых 22 пропущенных гола, что является самым худшим показателем среди всех команд чемпионата.

В данный момент этот коллектив является одним из главных кандидатов на вылет из Премьер-лиги в конце сезона.

Манчестер Юнайтед

Юнайтед под руководством Эрика тен Хага все никак не может наладить свою игру и стабилизировать результаты. Команду продолжает лихорадить на протяжении уже достаточно долгого периода времени. Отрезками «красные дьяволы» выдают неплохие результаты и играют в достаточно привлекательный футбол, но затем что-то ломается и начинается череда неудач.

На данный момент команда переживает очередной кризис. Начало сезона положительно оценивать нельзя. Манчестер идет на 10-й позиции в Премьер Лиге, где в восьми играх команда забила всего девять голов. А в Лиге Чемпионов Юнайтед сначала дал бой Баварии (3:4), а затем с треском провалился в матче с Галатасараем и оказался на последнем месте в своей группе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Шеффилд не знает побед уже почти полгода.

Манчестер на выезде выиграл лишь один матч из последних пяти.

В последних четырех играх между собой команды забивали не менее трех голов.

Прогноз

«Красные дьяволы» переживают очередную серию неудач, а значит на фоне этого шансы Шеффилда повышаются. Ставить буду на победу хозяев с форой +1.5.

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