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Прогноз на матч Севилья — Реал Мадрид 21 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Севилья - Реал Мадрид прогноз
Севилья Севилья
Ла Лига Испания 21 окт 2023, 12:30 Севилья - Реал Мадрид
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Испания, Seville, Р. Санчес Пицхуан
Реал Мадрид Реал Мадрид
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Реал Мадрид
Коэф.: 1.92
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В рамках десятого тура испанской Ла Лиги состоится матч между Севильей и Реалом. Встреча пройдет на Рамон Санчес Писхуан 21 октября. Начало игры запланировано на 18:30 по среднеевропейскому времени.

Севилья

После провала в минувшем розыгрыше Ла Лиги болельщики явно ждут улучшения результатов. После смены тренера команде предстоит тяжелая работа. Клубу пока трудно даются очки во внутреннем первенстве, а выступления в Лиге Чемпионов дополнительно нагружают команду.

В чемпионате Севилья понемногу приходит в себя после трех поражений на старте. В активе «нервионцев» 8 очков и есть матч в запасе против мадридского Атлетико, который был перенесен из-за сильных ливней. Сейчас команда находится на 14-м месте в турнирной таблице.

Реал Мадрид

Вице-чемпион прошлого сезона начал новое первенство очень уверенно, но недавно успел проиграть впервые в сезоне. Первое поражение «сливочным» нанесли их земляки из Атлетико.

После того поражения Реал победил в трех матчах подряд и вернулся на первую позицию в таблице Ла Лиги.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Севилья не может победить в трех матчах подряд.
  • Реал имеет победную серию, состоящую из четырех поединков.
  • Севилья не побеждает Реал уже больше 5 лет.

Прогноз

Подопечные Карло Анчелотти сейчас на ходу, поэтому, думаю, что в этом матче не будут иметь особых проблем. Не исключено, что смена тренера немного встряхнет Севилью, однако Реал все равно должен уверенно побеждать.

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Коэф.: 1.92
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