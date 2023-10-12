Прогноз на матч Северная Ирладния — Сан-Марино 14 октября 2023 года

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В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Северной Ирландии и Сан-Марино. Матч пройдет на Виндзор Парк в Белфасте в субботу, 14 октября. Начало встречи запланировано на 15:00 по среднеевропейскому времени.

Северная Ирландия

Хоть многие местные футболисты получают опыт выступлений в Премьер-Лиге соседней Англии, плечом к плечу с ними в сборной играют и представители 3-4 дивизионов английского футбола. Так что североирландцы, как правило, воспринимаются как «крепкий орешек», но не более чем андердог, даже не середняк. Только при Майкле о'Ниле получилось выстроить игру с упором на собственные нехитрые козыри. Пиком стало Евро-2016 - не просто на него вышли, но и за счет победы над Украиной сумели пробиться в 1/8 финала. Потом менеджер ушел, и без него новых успехов не было - наоборот, еще и в Лиге Наций потеряли прописку в дивизионе В.

Сейчас вернулся о'Нил, но у него пока что тоже мало что получается. Да, в отборочном цикле начали с победы, но это с аутсайдером, Сан-Марино (причем ограничились 2:0). Но потом проиграли всем и потеряли даже математические шансы на продолжение борьбы.

Сан-Марино

Эта «карликовая» сборная не имеет ни одной победы в рамках квалификации к большим турнирам. В текущем отборочном цикле они еще не забили ни одного гола и пропустили уже двадцать один ь в шести матчах.

Стоит отметить, что Сан-Марино в последние годы пропускает по 5-7 голов только от топовых сборных. Командам среднего эшелона проигрывают уже не так унизительно.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Британцы проиграли пять поединков подряд.

Сан-Марино имеет серию из семи поражений кряду, общий счет 0:22.

Все пять очных матчей выиграла Северная Ирландия с общим счетом 16:0.

Прогноз

Нет сомнений, что британская сборная уверенно победит. Однако, учитывая все факторы, полагаю, что это будет победа с разницей максимум в четыре гола. Поэтому, ставлю на победу гостей с форой +4.5.

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