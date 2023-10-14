Прогноз на матч Сенегал — Камерун 16 октября 2023 года
В товарищеском поединке встретятся сборные Сенегала и Камеруна. Матч состоится в понедельник, 16 октября. Начало встречи запланировано на 20:30 по среднеевропейскому времени.
Сенегал
В сентября закончился отбор на Кубок Африканских Наций, который состоится в анваре 2024 года. Сенегал уверенно выиграл свою отборочную группу, опередив сборные команды Мозамбика, Бенина и Руанды.
Сейчас команда готовится к старту квалификации на Чемпионат Мира-2026 и к вышеупомянутому Кубку Африки. Товарищеский матч против сборной Камеруна станет единственным перед началом отбора на Мундиаль.
Камерун
Камерун тоже выиграл свою отборочную группу и пробился в финальную часть Кубка Африканских Наций. Команда оставила позади Бурунди и Намибию, а сборная Кении получила дисквалификацию.
В предверии начала отборочного цикла на Чемпионат Мира команда, в отличии от свего следующего соперника, решила провести два товарищеских поединка. На днях камерунская команда проиграла в поединке против изолированной сборной России.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Сенегал в последних 10 играх потерпел лишь одно поражение.
- Камерун в гостях не может победить уже 9 матчей кряду.
- В очных поединках наблюдается равновесие.
Прогноз
Так как в этом поединке на команды не будет давить результат, предположу, что они смогут показать результативный футбол, а итогом станет ничья.
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