Прогноз на матч Сенегал — Камерун 16 октября 2023 года

Прогноз на матч Ничья Коэф.: 3.25 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В товарищеском поединке встретятся сборные Сенегала и Камеруна. Матч состоится в понедельник, 16 октября. Начало встречи запланировано на 20:30 по среднеевропейскому времени.

Сенегал

В сентября закончился отбор на Кубок Африканских Наций, который состоится в анваре 2024 года. Сенегал уверенно выиграл свою отборочную группу, опередив сборные команды Мозамбика, Бенина и Руанды.

Сейчас команда готовится к старту квалификации на Чемпионат Мира-2026 и к вышеупомянутому Кубку Африки. Товарищеский матч против сборной Камеруна станет единственным перед началом отбора на Мундиаль.

Камерун

Камерун тоже выиграл свою отборочную группу и пробился в финальную часть Кубка Африканских Наций. Команда оставила позади Бурунди и Намибию, а сборная Кении получила дисквалификацию.

В предверии начала отборочного цикла на Чемпионат Мира команда, в отличии от свего следующего соперника, решила провести два товарищеских поединка. На днях камерунская команда проиграла в поединке против изолированной сборной России.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Сенегал в последних 10 играх потерпел лишь одно поражение.

Камерун в гостях не может победить уже 9 матчей кряду.

В очных поединках наблюдается равновесие.

Прогноз

Так как в этом поединке на команды не будет давить результат, предположу, что они смогут показать результативный футбол, а итогом станет ничья.

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