Прогноз на матч Сан-Марино — Дания 17 октября 2023 года

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В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Сан-Марино и Дании. Матч пройдет на Сан-Марино Стэдиум в Серравалле во вторник, 17 октября. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Сан-Марино

Команда всегда считается главным аутсайдером своей группы. Не стал исключением и этот отборочный цикл. Сомневаюсь, что у команды получится набрать хотя бы одно очко.

Появляются новые сборные, тот же Гибралтар, но все так же Сан-Марино спорит с Лихтенштейном, другим карликом, за последнее место в рейтинге УЕФА. В прошлом году были ничьи, но в товарищеских поединках с экзотическими Сейшелами и Сан-Люсией, а в официальных встречах команда по-прежнему пропускает по 3-4 гола за игру.

Дания

Именно команду Дании называли безоговорочным фаворитом в этой группе, но как оказалось у нее есть много конкурентов в борьбе за первое место, среди которых оказались словенцы, финны и, неожиданно, казахи.

Датчане столкнулись с очень серьезным сопротивлением и даже проиграли сборной Казахстана, а также не сумели победить Словению. Однако потом команда набрала ход и сейчас вместе с Словенией лидирует в группе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Сан-Марино не может забить в семи домашних поединках подряд.

Датчане выиграли лишь один матч из последних четырех навыезде.

Команды встречались лишь один раз. В марте датчане добились домашней победы со счетом 4:0.

Прогноз

Этот матч станет легкой прогулкой для команды гостей. Думаю, Дания добьется убедительной победы и поставлю на то, что в матче будет максимум 5 забитых голов.

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