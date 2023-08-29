"Милан"

Команда в 2022-м году становилась чемпионом Италии. Но столь долгожданное "скудетто" удержать не получилось. Более того, если бы не 10-очковый штраф прямого конкурента, "Ювентуса", "россонери" бы вылетели даже из итоговых топ-4 Серии А. А ведь еще было 0-3 в Суперкубке Италии (еще и от соседа и соперника, "Интера") и ранний вылет из розыгрыша кубка страны. И только за счет прорыва в Лиге чемпионов (выход в полуфинал после 4-го места в группе осенью 2021-го) год в исполнении Стефано Пиоли и его подопечных получился достойным. Тем не менее, было понятно, что нужно прибавить. И "красно-черные" за лето серьезно обновили состав. Это было рискованным, но пока что гранд уверенно стартовал - 2-0 на поле "Болоньи" и 4-1 дома с "Торино". Но только сейчас будет противостояние с потенциально прямым конкурентом.

Статистика личных встреч

"Рома" выиграла только 1 очный поединок из 11 последних. Но в прошлом сезоне обе игры были сведены вничью.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое, но преимущество хозяевам. Но "Милан" намного лучше стартовал - поверив в его гостевую победу, подстраховавшись форой "0" (коэффициент - 1,96).