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Прогноз на матч Рома - Милан 1 сентября 2023 года

Прогноз на матч Рома - Милан 1 сентября 2023 года
Рома Рома
Серия А Италия 01 сен 2023, 14:45 Рома - Милан
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- : -
Италия, Rome, Олимпико (Рим)
Милан Милан
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.96
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1 сентября на "Стадио Олимпико" (Рим) пройдет матч 3-го тура Серии А, в котором "Рома" встретится с "Миланом". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

"Рома"

Клуб 2 года назад возвращал в итальянский футбол Жозе Моуринью. Цель приглашения "Особенного" была очевидна: он должен был вернуть в столицу Италии Лиги чемпионов. И дважды проиграл эту гонку. Более того, в сезоне 2022/2023 "волки" в итоге проявили себя хуже, чем в предыдущем футбольном году. Причем и на международной арене, ведь финал Лиги Европы был проигран (до этого брали Лигу конференций), а в Кальчо, даже на фоне наказания "Ювентуса", "джалоросси" оказались только 6-ми. Тем не менее, португалец удержал пост, а состав пополнили Ндика, Ауар, Паредес, Ренату Саншеш и Азмун. Несмотря на это, старт получается провальным. Сначала только благодаря дублю Беллотти взяли ничью со скромной "Салернитаной", а потом и вовсе уступили "Вероне" 1-2 на ее поле.

"Милан"

Команда в 2022-м году становилась чемпионом Италии. Но столь долгожданное "скудетто" удержать не получилось. Более того, если бы не 10-очковый штраф прямого конкурента, "Ювентуса", "россонери" бы вылетели даже из итоговых топ-4 Серии А. А ведь еще было 0-3 в Суперкубке Италии (еще и от соседа и соперника, "Интера") и ранний вылет из розыгрыша кубка страны. И только за счет прорыва в Лиге чемпионов (выход в полуфинал после 4-го места в группе осенью 2021-го) год в исполнении Стефано Пиоли и его подопечных получился достойным. Тем не менее, было понятно, что нужно прибавить. И "красно-черные" за лето серьезно обновили состав. Это было рискованным, но пока что гранд уверенно стартовал - 2-0 на поле "Болоньи" и 4-1 дома с "Торино". Но только сейчас будет противостояние с потенциально прямым конкурентом.

Статистика личных встреч

"Рома" выиграла только 1 очный поединок из 11 последних. Но в прошлом сезоне обе игры были сведены вничью.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое, но преимущество хозяевам. Но "Милан" намного лучше стартовал - поверив в его гостевую победу, подстраховавшись форой "0" (коэффициент - 1,96).

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.96
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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