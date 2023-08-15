"Шеффилд Юнайтед"

Команда в 2018-м году, при Уайлдере, завершил свой быстрый подъем из болота полулюбительских дивизионов выходом в АПЛ - впервые за 13 лет. Но, хорошо проведя 1-й год в "вышке", потом "клинки" сдулись, а Крис был уволен. Новый подъем известного клуба связан с личностью нынешнего менеджера, Хеккингботтома. Пол приходил осенью позапрошлого года, и сразу поднял подопечных в топ-6. Тогда не получилось пройти стыковые поединки. Но потом вышло прибавить, и в 2022/2023 представители Шеффилда смогли подняться на 2-е место - выше только недостижимый "Бернли". Смущает только то, что продали летом ведущих футболистов, Ндиая и Берге, плюс арендованные Дойл и Макети вернулись в "Манчестер Сити". Да, по именам новичков много, но еще нужно увидеть, что они покажут. С "Кристал Пэлас" за очки уцепиться дома не получилось, уступили 0-1.

Статистика личных встреч

Клубы играли в сезоне 2021/2022 в Чемпионшипе. В регулярном сезоне была пара ничьих, в плей-офф они обменялись победами 2-1 на выезде, но в серии пенальти успешнее оказался "Ноттингем Форест".

Прогноз

Букмекеры верят в более опытную команду, что играет дома. Согласимся и поставим на победу "лесников" (коэффициент - 1,87).