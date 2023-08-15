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Прогноз на матч Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 18 августа 2023 года

Прогноз на матч Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 18 августа 2023 года
Ноттингем Форрест Ноттингем Форрест
Премьер-лига Англия 18 авг 2023, 14:45 Ноттингем Форрест - Шеффилд Юнайтед
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Англия, Nottingham, City Ground, Nottingham
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Победа Ноттингем Форрест
Коэф.: 1.87
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18 августа на "Сити Граунд" (Ноттингем) пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-Лиги , в котором "Ноттингем Форест" встретится с "Шеффилд Юнайтед". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

"Ноттингем Форест"

Клуб, при легендарной истории, первые десятилетия нынешнего века проводили не выше Чемпионшипа. Да и в АПЛ получилось выйти де-факто случайно и точно неожиданно, через успешно проведенный плей-офф. Более того, у Стива Купера хватило тренерского мастерства, чтобы справиться в валом новичков и занять со своими подопечными "спасительное" 16-е место. Кстати, сейчас со многими футболистами, пришедшими в 2022-м году, руководство конфликтует, споря насчет выплат премиальных. Но не стоит раздувать финансовых проблем, не зря летом находили по 17 миллионов за перспективного Эланги из МЮ и опытного Вуда, а также более 8 - за Тернера. В итоге получилось неплохо побороться с "Арсеналом" - пропустили сначала дважды, но закончили достойными 2-1 в свою пользу.

"Шеффилд Юнайтед"

Команда в 2018-м году, при Уайлдере, завершил свой быстрый подъем из болота полулюбительских дивизионов выходом в АПЛ - впервые за 13 лет. Но, хорошо проведя 1-й год в "вышке", потом "клинки" сдулись, а Крис был уволен. Новый подъем известного клуба связан с личностью нынешнего менеджера, Хеккингботтома. Пол приходил осенью позапрошлого года, и сразу поднял подопечных в топ-6. Тогда не получилось пройти стыковые поединки. Но потом вышло прибавить, и в 2022/2023 представители Шеффилда смогли подняться на 2-е место - выше только недостижимый "Бернли". Смущает только то, что продали летом ведущих футболистов, Ндиая и Берге, плюс арендованные Дойл и Макети вернулись в "Манчестер Сити". Да, по именам новичков много, но еще нужно увидеть, что они покажут. С "Кристал Пэлас" за очки уцепиться дома не получилось, уступили 0-1.

Статистика личных встреч

Клубы играли в сезоне 2021/2022 в Чемпионшипе. В регулярном сезоне была пара ничьих, в плей-офф они обменялись победами 2-1 на выезде, но в серии пенальти успешнее оказался "Ноттингем Форест".

Прогноз

Букмекеры верят в более опытную команду, что играет дома. Согласимся и поставим на победу "лесников" (коэффициент - 1,87).

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Прогноз на матч Победа Ноттингем Форрест
Коэф.: 1.87
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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