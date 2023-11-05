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Прогноз на матч Ноттингем Форест — Астон Вилла 5 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Ноттингем Форрест - Астон Вилла прогноз
Ноттингем Форрест Ноттингем Форрест
Премьер-лига Англия 05 ноя 2023, 09:00 Ноттингем Форрест - Астон Вилла
Завершен
2 : 0
Англия, Nottingham, City Ground, Nottingham
Астон Вилла Астон Вилла
Ола Айна
5’
Орел Мангала
47’
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Ноттингем Форрест не проиграет
Коэф.: 2
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В рамках 11-го тура АПЛ "Ноттингем Форест" сыграет домашний матч против "Астон Виллы". Встреча пройдет 5 ноября.

"Ноттингем Форест"

Эта команда в прошлом сезоне избежала понижения в классе с трудностями и сейчас также борется за сохранение места в элите. На данный момент они занимают 16-ю строчку в турнирной таблице, имея 10 баллов, что на пять пунктов больше зоны вылета.

Команда выиграла только два матча из десяти и в последнем туре потерпела поражение от "Ливерпуля" со счетом 0:3. Однако на своем поле они пока не проиграли, одержав одну победу и три ничьи.

"Астон Вилла"

Середняк чемпионата Англии в прошлом сезоне занял седьмое место в АПЛ и получил билет в Лигу конференций, где выиграл уже два матча из трех.

В текущем сезоне команда находится на пятой позиции в турнирной таблице с 22 баллами, отставая на четыре балла от лидера. "Астон Вилла" выиграла семь матчей из десяти, сыграла вничью один раз и потерпела два поражения. Они подходят к этой игре после шестиматчевой беспроигрышной серии в чемпионате.

В прошлом сезоне эти команды разделили очки на поле "Ноттингема" (1:1), а в гостях "Астон Вилла" победила со счетом 2:0.

Прогноз на матч

По прогнозам и ставкам на предстоящий матч, гостям отдают предпочтение. Я же думаю, что хозяева поля дадут бой и не проиграют.

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Прогноз на матч Ноттингем Форрест не проиграет
Коэф.: 2
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