Прогноз на матч Нидерланды - Ирландия 10 сентября 2023 года
В отборочном матче чемпионата Европы состоится поединок между сборными Ирландии и Нидерландов. Встреча пройдет 10 сентября.
Нидерланды
Для сборной Нидерландов эта встреча является ключевой. Если они не добудут очки в противостоянии с ирландцами, их положение в турнирной таблице может стать критическим.
Сборная Нидерландов в предыдущих матчах откровенно не блистала. Команда в первом туре соревнований крупно проиграла Франции со счетом 0:4, после чего была уверенная победа над Гибралтаром.
Ирландия
Сборная Ирландии все еще остается в числе претендентов на выход из группы, хотя некоторые команды провели меньше матчей и только с виду кажется, что ирландцы уверенно идут в группе лидеров.
Лидерство в группе у сборной Франции, которая выиграла все свои матчи и уже гарантировала себе место в основной части европейского первенства.
Интересные факты о противостоянии
В 20 предыдущих очных противостояниях Нидерланды девять раз обыгрывали своих соперников. При этом семь раз побеждали ирландцы, что также выглядит достойно.
Последний раз команды встречались в 2016 году на поле ирландцев и тогда была зафиксирована ничья 1:1. Еще раньше Нидерланды добыли разгромную выездную победу со счетом 4:0, а перед этим проиграли на своем поле со счетом 0:1.
В последней версии рейтинга ФИФА, Ирландия занимает 53-е место, а Нидерланды - 7-е.
Прогноз на игру Ирландия – Нидерланды:
Если смотреть на имена, то конечно преимущество на стороне гостей поля. В их составе играют звезды мирового футбола, которые рассредоточены по разным топ-чемпионатам. Учитывая турнирное положение, тут стоит делать ставку на победу нидерландцев с коэффициентом 1.72.
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