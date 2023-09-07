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Прогноз на матч Нидерланды - Ирландия 10 сентября 2023 года

Прогноз на матч Нидерланды - Ирландия 10 сентября 2023 года
Ирландия Ирландия
Чемпионат Европы 10 сен 2023, 14:45 Ирландия - Нидерланды
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Международные, Dublin, Aviva Stadium
Нидерланды Нидерланды
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Нидерланды
Коэф.: 1.72
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В отборочном матче чемпионата Европы состоится поединок между сборными Ирландии и Нидерландов. Встреча пройдет 10 сентября.

Нидерланды

Для сборной Нидерландов эта встреча является ключевой. Если они не добудут очки в противостоянии с ирландцами, их положение в турнирной таблице может стать критическим.

Сборная Нидерландов в предыдущих матчах откровенно не блистала. Команда в первом туре соревнований крупно проиграла Франции со счетом 0:4, после чего была уверенная победа над Гибралтаром.

Ирландия

Сборная Ирландии все еще остается в числе претендентов на выход из группы, хотя некоторые команды провели меньше матчей и только с виду кажется, что ирландцы уверенно идут в группе лидеров.

Лидерство в группе у сборной Франции, которая выиграла все свои матчи и уже гарантировала себе место в основной части европейского первенства.

Интересные факты о противостоянии

В 20 предыдущих очных противостояниях Нидерланды девять раз обыгрывали своих соперников. При этом семь раз побеждали ирландцы, что также выглядит достойно.

Последний раз команды встречались в 2016 году на поле ирландцев и тогда была зафиксирована ничья 1:1. Еще раньше Нидерланды добыли разгромную выездную победу со счетом 4:0, а перед этим проиграли на своем поле со счетом 0:1.

В последней версии рейтинга ФИФА, Ирландия занимает 53-е место, а Нидерланды - 7-е.

Прогноз на игру Ирландия – Нидерланды:

Если смотреть на имена, то конечно преимущество на стороне гостей поля. В их составе играют звезды мирового футбола, которые рассредоточены по разным топ-чемпионатам. Учитывая турнирное положение, тут стоит делать ставку на победу нидерландцев с коэффициентом 1.72.

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Прогноз на матч Победа Нидерланды
Коэф.: 1.72
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