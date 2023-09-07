Прогноз на матч Победа Нидерланды Коэф.: 1.72 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В отборочном матче чемпионата Европы состоится поединок между сборными Ирландии и Нидерландов. Встреча пройдет 10 сентября.

Нидерланды

Для сборной Нидерландов эта встреча является ключевой. Если они не добудут очки в противостоянии с ирландцами, их положение в турнирной таблице может стать критическим.

Сборная Нидерландов в предыдущих матчах откровенно не блистала. Команда в первом туре соревнований крупно проиграла Франции со счетом 0:4, после чего была уверенная победа над Гибралтаром.

Ирландия

Сборная Ирландии все еще остается в числе претендентов на выход из группы, хотя некоторые команды провели меньше матчей и только с виду кажется, что ирландцы уверенно идут в группе лидеров.

Лидерство в группе у сборной Франции, которая выиграла все свои матчи и уже гарантировала себе место в основной части европейского первенства.

Интересные факты о противостоянии

В 20 предыдущих очных противостояниях Нидерланды девять раз обыгрывали своих соперников. При этом семь раз побеждали ирландцы, что также выглядит достойно.

Последний раз команды встречались в 2016 году на поле ирландцев и тогда была зафиксирована ничья 1:1. Еще раньше Нидерланды добыли разгромную выездную победу со счетом 4:0, а перед этим проиграли на своем поле со счетом 0:1.

В последней версии рейтинга ФИФА, Ирландия занимает 53-е место, а Нидерланды - 7-е.

Прогноз на игру Ирландия – Нидерланды:

Если смотреть на имена, то конечно преимущество на стороне гостей поля. В их составе играют звезды мирового футбола, которые рассредоточены по разным топ-чемпионатам. Учитывая турнирное положение, тут стоит делать ставку на победу нидерландцев с коэффициентом 1.72.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram