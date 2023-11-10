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Прогноз на матч Наполи — Эмполи 12 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Наполи - Эмполи прогноз
Наполи Наполи
Серия А Италия 12 ноя 2023, 06:30 Наполи - Эмполи
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Италия, Naples, Сан-Паоло
Эмполи Эмполи
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.85
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В рамках 12-го тура итальянской Серии А состоится матч между Наполи и Эмполи. Встреча пройдет на Сан-Паоло в Неаполе в воскресенье 12 ноября. Начало игры запланировано на 12:30 по центральноевропейскому времени.

Наполи

Наполи идет на четвертой строчке, семь очков уступаю лидирующему Интеру. За «скудетто» вряд ли, но за место в топ-4 команда точно будет бороться. Команда достаточно много забивает — 24 гола в 11-ти поединках Серии А, больше только и Интера.

В Лиге чемпионов Наполи выглядит тоже неплохо. После четырех матчей в активе «партенопеи» 7 баллов, что позволяет занимать второе место и претендовать на выход в плей-офф.

Эмполи

После провального старта Эмполи, кажется, понемногу приходит в себя. В первых пяти турах они не набрали ни одного очка и казалось, что они безнадежно задержались на последнем месте.

Свою роль сыграла смена тренера и затем команда смогла добыть семь очков в следующих шести матчах. Это позволило им пока подняться с последнего места, но они все еще находятся в зоне вылета. До спасительной 17-й строчки отрыв всего 2 очка.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Наполи не приогрывает в пяти играх кряду.
  • Эмполи в гостях победил лишь раз в последних 14-ти матчах.
  • Предыдущих 2 личных встречи Наполи выиграл со счетом 2:0.

Прогноз

Наполи является безоговорочным фаворитом этого поединка. Думаю, что гости не смогут навязать борьбу действующему чемпиону Италии и забить гол в этом матче.

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Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.85
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