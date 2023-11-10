Прогноз на бой Иржи Прохазка — Алекс Перейра 12 ноября 2023 года

Прогноз на матч Победа Алекс Перейра Коэф.: 1.79 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках турнира UFC 295 состоится бой между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой. Поединок пройдет в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке в ночь на 12 ноября. Начало боя ожидается не ранее 07:00 по центральноевропейскому времени.

Иржи Прохазка

Прохазка - это как ураган. Дичайший, рандомный стиль. Его невозможно разгадать. Судя по всему, Иржи и сам не знает, что исполнит в следующую секунду.

Он не уступает Перейре в длине конечностей. Но при этом намного манёвреннее. Будет то и дело кружить перед агрессором, запутывать сменой стоек.

Прохазка постоянно сучит передней рукой. Это даже не джеб. Это больше похоже на финт с целью раздёргать соперника, вытащить на себя.

Ноги чеха - это что-то с чем-то. Они словно на пружинах. В любую секунду может запустить хайкиком или коленом. Их очень тяжело блокировать, так как они практически нечитаемые.

Прохазка очень пластичный и ловкий. У него крутой баланс и он очень изобретателен. Впрочем, у Иржи нередко бывает так, что он сам загоняет себя в ситуации, из которых потом очень непросто выбраться.

Чех нереально духовитый, волевой, крепкий и выносливый. Он намного универсальнее: может отбоксировать и первым номером, и от соперника. Опасен не только в стойке, но и на канвасе.

Алекс Перейра

Перейра очень выносливый боец. Он неспешно, но методично поддавливает. Разбивает издалека мощным джебом и неприятными лоукиками. Умеет перехватить фирменным левым чек-хуком, если соперник вдруг бросится в неподготовленную атаку.

Именно этим и хорош прессинг Перейры. Несмотря на свою визуальную простоту, он очень даже универсален. В том смысле, что это не просто агрессия, а агрессия контратакующая.

В случае необходимости, бразилец даёт чуть больше воли своим «каменным кулакам». Не боится пойти в размен. Тем более, что по ударной мощи может дать фору кому угодно.

Его преимущество над Прохазкой в умении дождаться своего момента.

Статистика в ММА

Иржи Прохазка. Рекорд в ММА: 29 побед, 3 поражения, 1 ничья.

Алекс Перейра. Рекорд в ММА: 8 побед, 2 поражения.

Прогноз

Это будет бой за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе до 93 кг. Оба несомненно являются топовыми бойцами. Прохазка, конечно, классный нокаутер, однако может увлечься и пропустить в ответ. Поэтому ставить предлагаю на более сбалансированного Перейру.

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