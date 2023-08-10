Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.93 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.20 Сделать ставку

13 августа на "Стад де ла Божуар" (Нант) пройдет матч 1-го тура Лиги 1 Франции, в котором "Нант" встретится с "Тулузой". Старт поединка запланирован на 15:00 по европейскому времени.

"Нант"

Клуб, при всей своей славной истории и немалой популярности, в последние годы не впечатлял. Он выиграл в прошлом году кубок, но это стало первым трофеем за пару десятилетий. Более того, "канарейки" и прошлой весной ухитрились дойти до финала турнира, параллельно выступая в Лиге Европы, где только в плей-офф в достойной борьбе уступили "Ювентусу" (в Турине было 1-1, и только потом дома разгромно уступили итальянскому гранду 0-30). Но, во-первых, решающий кубковый поединок проиграли на этот раз, кстати, как раз "Тулузе", во-вторых, в чемпионате закончили только 16-ми. В итоге президент и владелец, Вальдемар Кита, решил доверить свое детище Пьеру Аристую, воспитаннику в прошлом "зелено-желтых", который не особенно раскрылся как футболист, и с 2017-го работал в структуре тренером дубля и молодежки. Смущает низкая трансферная активность. Мохамед и Делор и так тут играли, просто выкупили их контракты. А так подписывали только свободных агентов и арендовали футболистов.

"Тулуза" Команда имеет все основания быть довольной итогами прошлого сезона. Во-первых, она, вернувшись в Лигу 1 с 1-го места во 2-м дивизионе, уверенно застолбила за собой "прописку", набрав 48 очков - этого хватило, чтобы занять в итоговой таблице 13-е место. Во-вторых, наконец-то "тефесе" добрались до первого полноценного трофея в своей истории, взяв кубок страны. Вот только теперь часто сложный для экс-новичков "второй год" еще и будет связан с необходимостью играть в Лиге Европы. Это при том, что, по разным причинам, ушли Деягере, ван ден Бомен, Рафаэл и Спирингс, игроки основной обоймы. Впрочем, и новичков много: Ибрагим Сиссоко, Йепес, Шмидт, Магри и сразу 2 испанца, Алекс Домингес и Сесар Хелаберт. Статистика личных встреч "Нант" взял с "Тулузой" 4 очка в 2-х матчах прошлого сезона. Но что толку, если в финале кубка было 5-1 в пользу "тефесе"? Прогноз Букмекеры чуть больше верят в реванш "канареек". Но точно не должно быть скучно, ставим на "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,93).

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