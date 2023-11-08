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Прогноз на матч Монпелье — Ницца 10 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Монпелье - Ницца прогноз
Монпелье Монпелье
Лига 1 Франция 10 ноя 2023, 15:00 Монпелье - Ницца
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- : -
Франция, Montpellier, Стад де ла Моссон
Ницца Ницца
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.58
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В рамках 12-го тура французской Лиги 1 состоится матч между Монпелье и Ниццой. Встреча пройдет на Стад де ла Моссон 10 ноября. Начало игры запланировано на 21:00 по центральноевропейскому времени.

Монпелье

В отличие от своего следующего соперника, Монпелье ставит на сезон более скромные задачи. Для команды главное не опуститься ниже середины турнирной таблицы.

К слову, уже с первых туров они расположились примерно там, где и планируют держаться на протяжении сезона. По итогам десяти сыгранных матчей в активе Монпелье 11 баллов и 13-е место в турнирной таблице, а также один матч в запасе.

К сожалению для поклонников клуба, в команде нет звездных игроков, но, несмотря на это, нынешний состав может испортить настроение даже фаворитам.

Ницца

В прошлом сезоне Ницца финишировала на девятой строчке в Лиге 1, ну а нынешний сезон они начали гораздо лучше и остаются единственной командой без поражений. Имея семь побед и четыре ничьи, команда занимает первую строчку в турнирной таблице, что является достаточно неожиданным результатом.

Ницца этим летом подписала нового тренера. Им стал Франческо Фариоли. До «орлят» итальянец успел поработать в двух турецких клубах. Также летом клуб подписал новых игроков, среди которых Терем Моффи с Лорьяна и Жереми Бога из Аталанты, которые на двоих забили почти половину голв команды.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Монпелье на своем поле проиграл только один матч нового сезона.
  • Ницца не пропускает в шести матчах кряду.
  • Монпелье не побеждал Ниццу дома с 2020-го года.

Прогноз

Ницца в Монпелье приедет в статусе фаворита. Сможет ли она доказать это на футбольном поле, другой вопрос. Ставить предлагаю на победу гостей с форой 0.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.58
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