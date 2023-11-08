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Прогноз на матч Блэкберн — Престон 10 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Блэкберн - Престон прогноз
Блэкберн Блэкберн
Чемпионшип Англия 10 ноя 2023, 15:00 Блэкберн - Престон
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Англия, Blackburn, Ewood Park
Престон Престон
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.67
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В рамках 16-го тура английского Чемпионшипа состоится матч между Блэкберном и Престоном. Встреча пройдет на Эвуд Парке в пятницу, 10 ноября. Начало игры запланировано на 21:00 по центральноевропейскому времени.

Блэкберн

После 15-ти проведенных игр Блэкберн занимает 10-е место в турнирной таблице с 22-мя очками. У команды отрицательный баланс составляет 23 забитых и 24 пропущенных мяча. В последнем матче Чемпионшипа Блэкберн на чужом поле обыграл крепкий Норвич со счетом 3:1, а в матче 1/8 финала Кубка английской Лиги проиграл Челси со счетом 0:2 и покинул турнир.

Престон

Эта команда начала сезон, словно на качелях, но сейчас находится на седьмом месте, однако от третьего места отрыв всего три очка. Сначала казалось, что команда будет претендовать на повышение в классе, однако в последнее время результаты пошли на спад.

Престон выиграл семь матчей при четырех ничьих и четырех поражениях. При этом команда имеет отрицательную разницу мячей – они забили 21 гол и пропустили 23 в 15-ти матчах нового первенства.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Блэкберн на своем поле чередует победы и поражения.
  • Престон проиграл три выездных игры кряду.
  • Блэкберн дома обыграл Престон лишь в одном из последних семи матчей.

Прогноз

Думаю, команды в конкурентоной борьбе выдадут интересный результативный поединок. Небольшим фаворитом считаются хозяева, но ставить предлагаю на то, что команды обменяются голами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.67
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