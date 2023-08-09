Прогноз на матч П1(-1.5) Коэф.: 1.67 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

В матче 1/64 финала Кубка Английской лиги состоятся противостояние между "Лидсом" и "Шрусбери Таун".

"Лидс"

Команда в прошлом сезоне показала не самые впечатляющие результаты в английской Премьер-лиге, заняв 19-е место. В итоге новый сезон “Лидс” начал в Чемпионшипе. В целом же на новый сезон задача у титулованного английского клуба – возвращение в элитный дивизион.

Во время летней паузы команда провела несколько товарищеских матчей, одержав две победы. В первом матче нового сезона "Лидс" сыграл вничью 2:2 с "Кардифф Сити".

“Шрусбери Таун”

Эта команда играет Первой Лиге Англии, где заняла 12-е место в прошлом сезоне. Это третий по силе дивизион в Англии.

Летом в четырех товарищеских матчах “Шрусбери Таун” не одержал ни одной победы и трижды сыграл вничью 1:1.

В первом туре нового сезона "Шрусбери Таун" победил "Челтенем" со счетом 1:0.

Статистика и прогноз

Букмекеры считают, что "Лидс" является фаворитом матча. Команда не проиграла в последних трех играх.

"Шрусбери Таун" не проиграл в последних четырех играх, трижды сыграв вничью 1:1.

Между собой команды встречались один раз, и тогда "Лидс" победил со счетом 4:0.

Прогноз на матч

Здесь просматривается уверенная победа "Лидса". Команда настроена на возвращение в элиту английского футбола и Кубок Английской лиги даст им дополнительную сыгранность после ухода ключевых игроков.

Мне кажется, что в этой игре “Лидс” забьет немало мячей в ворота более слабого соперника. Моя ставка - победа "Лидса" с форой голов (-1,5).

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