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Прогноз на матч Лечче - Лацио 20 августа 2023 года

Прогноз на матч Лечче - Лацио 20 августа 2023 года
Лечче Лечче
Серия А Италия 20 авг 2023, 14:45 Лечче - Лацио
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Италия, Lecce, Стадио Виа дель Маре
Лацио Лацио
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Лацио
Коэф.: 2.11
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20 августа на "Виа дель Маре" (Лечче) пройдет матч 1-го тура Серии А, в котором "Лечче"сыграет против "Лацио". Поединок начнется в 20:45 по европейскому времени.

"Лечче"

Команда год назад смогла, в очередной уже раз, подняться в Кальчо. И, не показав каких-то заоблачных результатов, даже не взяв по очку в среднем за матч (закончили с 36-ю после 38 поединков), "красно-желтые" смогли финишировать на 16-м месте, оторвавшись на 5 баллов от зоны вылета. Но Марко Барони, тренер, который поднимал и удерживал клуб в Серии А, ушел в "Верону". Его сменил Роберто д'Аверса что хорошо себя проявил в "Парме", но провалился в прошлом сезоне в "Сампдории". Ему будет откровенно непросто - мало того, что это будет классический "2-й сезон", всегда тяжелый для экс-новичков, было потеряно ряд важных игроков, в том числе Пеццелью с Умтити. А вот контракт Понграчича выкупили, кроме того, подписали свободными агентами Рафью и Фальконе, арендовали Альмквиста и приобрели у "Абердина" Рамаданию

"Лацио"

Клуб после того, как Симоне Индзаги сбежал в Милан, чтобы возглавить "Интер", его сменил Маурицио Сарри. И этот ход пошел на пользу всем. Особенно ярко это проявилось в сезоне 2022/2023. Только "Наполи", кстати, бывшие подопечные "Курильщика", смогли добиться более ярких результатов. Но и 2-е место стало хорошим результатом, что обеспечил возвращение столичного проекта в Лигу чемпионов. Там, правда, не сыграет многолетний лидер, Милинкович-Савич - серб отправился, как и многие звезды, в Саудовскую Аравию. Полученные за Сергея деньги позволили провести активную трансферную кампанию, выкупив контракт Канчельери и приобретя Камаду, Кастельяноса и Густава Исаксена.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне новичок удачно играл с будущим вице-чемпионом. Он победил 2-1 дома и оформил 2-2 в столице Италии.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что "желто-красные" продолжат набирать очки в такой паре. Согласимся и поставим на то, что наконец-то смогут выиграть "орлы" Маурицио Сарри (коэффициент - 2,11).

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Прогноз на матч Победа Лацио
Коэф.: 2.11
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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