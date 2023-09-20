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В пятницу 22 сентября, на Стадио Виа дель Маре померяются силами Лечче и Дженоа. Встреча пройдет в рамках пятого тура итальянской Серии А. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по среднеевропейскому времени.

Лечче

За свою более чем столетнюю историю, в Серии А Лечче провел лишь восемнадцать сезонов, зачастую скитаясь между вторым и третьим по значимости футбольным дивизионам страны. А в середине 50-х годов прошлого века «желто-красные» на три сезона заглянули аж в Серию D (четвертый по рангу дивизион в иерархии итальянского футбола).

Команда восемь раз зарабатывала промоушн в Серию А, являясь по этому показателю одним из лидеров.

Минувший сезон Лечче, впервые после длительного отсутствия, провел в элите итальянского футбола. Команде, хоть и не без нервов, сходу удалось закрепиться среди сильнейших клубов Италии.

Старт новой кампании, без преувеличения, можно назвать успешным. Лечче поделил очки с Фиорентиной и Монцей, а также добился побед в матчах против Салернитаны и Лацио.

Дженоа

Дженоа представляет портовый город Геную, который расположен на побережье Лигурийского моря. Команда имеет за плечами богатую историю и считается старейшим футбольным клубом на Апеннинах.

Генуэзцы доминировали в Италии в начале 19-го века, сумев целых 9 раз завоевать золотые медали чемпионата.

Команда по итогам позапрошлого сезона отправилась в Серию В, где под руководством выдающего итальянского футболиста Альберто Джилардино сходу оформила путевку назад. Весомый вклад в возвращение «грифонов» в Серию А внес нападающий Матео Ретеги, который уже вызывается в состав национальной сборной Италии.

В нынешнем чемпионате Дженоа достаточно уверенно чувствует себя в середине таблицы. В актив команды можно занести победу над Лацио и ничью с Наполи. Конечно, поражения от Торино и Фиорентины немного портят картину, но в целом старт чемпионата можно считать неплохим.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Как уже упоминалось выше, Лечче еще не знает поражений в этом сезоне и забивает абсолютно в каждом поединке.

Дженоа пока справляется с давлением и потихоньку набирает очки, несмотря на то, что все прогнозируют «грифонам» борьбу за выживание.

В очных встречах перевес на стороне гостей — 7 побед и 3 ничьи в последних 10 матчах в Серии А и Кубке Италии. Лечче последний раз праздновал победу над Дженоа аж в 2006 году.

Прогноз

Несмотря на отрицательную статистику в личных встречах, букмекеры фаворитом этого матча видят именно Лечче. Спорить с ними, пожалуй, не стану. Поставлю на победу хозяев с форой 0.

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