Прогноз на матч Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 2 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Нет Коэф.: 2.07 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

2 октября состоится матч седьмого тура чемпионата Турции, в котором сойдутся «Кайсериспор» и «Башакшехир».

«Кайсериспор»

Эта команда в новый чемпионат вошла достаточно хорошо и после шести матчей занимает восьмое место. Сейчас в активе команды девять очков и в целом ее положение соответствует уровню игру.

Единственное, на что стоит обратить внимание, так это результативность. Игра в атаке «Кайсериспора» оставляет желать лучшего, так как команда забила всего семь голов.

В прошлом туре «Кайсериспор» уступил в гостях «Бешикташу» (1:2) и тем самым прервал свою беспроигрышную серию из шести матчей, в которых у них было две ничьи и четыре поражения.

Таким образом, у «Кайсериспора» есть неплохие шансы не проиграть в предстоящей встрече.

«Истанбул Башакшехир»

Эта команда еще недавно вела борьбу за места в еврокубках, но в новом сезоне, судя по всему, она будет бороться за выживание, так как сейчас находится на 18-м месте в турнирной таблице.

У команды такая же проблема, как и у хозяев поля – низкая результативность, так как они забили лишь три гола в шести матчах чемпионата. При этом всем добавляются проблемы с игрой в обороне.

В предыдущем матче «Истанбул Башакшехир» потерпел крупное поражение от «Фенербахче» (0:4), да и в целом в последних семи матчах команда понесла шесть поражений и одержала всего одну победу.

Прогноз на матч

Букмекеры считают, что «Башакшехир» и «Кайсериспор» — равные по силе соперники. На них установлены примерно одинаковые коэффициенты. Учитывая проблемы с игрой в атаке, я бы поставил на исход — хотя бы одна команда не забьет с коэффициентом 2.07.

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