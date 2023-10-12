Прогноз на матч Италия — Мальта 14 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3.5 Коэф.: 1.99 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В отборочном турнире Евро-2024 состоится матч между Италией и Мальтой. Встреча пройдет 14 октября 2023 года. Сейчас в этой отборочной группе идет борьба за второе место, так как первое без шансов занимает команда Англии.

Италия

Италия провела только четыре матча, в то время как остальные команды сыграли уже по пять. Все понимают, что действующим чемпионам Европы будет очень сложно опередить Англию, которая оторвалась на шесть очков.

На данный момент итальянцы занимают второе место, имея семь очков. По столько же баллов имеют в своем активе Украина и Северная Македония, но они уже провели больше матчей. Впрочем, в этом же туре прямым конкурентам итальянцев предстоит играть между собой.

Мальта

Эта команда предсказуемо находится на последнем месте в группе и пока не набрала ни одного очка. Они отстают от ближайших соперников на семь пунктов. Их единственная мотивация - набрать хотя бы одно очко в этом турнире, чтобы показать, что они хоть на что-то способны.

Интересные факты и прогноз на матч

Италия выиграла все девять предыдущих встреч с Мальтой. По рейтингу FIFA Италия занимает 9 место, а Мальта - 171 место.

Итальянцы редко выигрывали с большим счетом в матчах с Мальтой. Крупные победы над скромным соперником были лишь два раза, и это было еще в прошлом веке. В остальных матчах счет был более умеренным для гостей.

Предлагаю поставить на тотал матча меньше 3,5 голов с коэффициентом 1.99.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram