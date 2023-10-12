EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Италия — Мальта 14 октября 2023 года

Прогноз на матч Италия — Мальта 14 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Италия - Мальта прогноз
Италия Италия
Чемпионат Европы 14 окт 2023, 14:45 Италия - Мальта
-
- : -
Международные, Bari, Stadio San Nicola
Мальта Мальта
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.99
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

В отборочном турнире Евро-2024 состоится матч между Италией и Мальтой. Встреча пройдет 14 октября 2023 года. Сейчас в этой отборочной группе идет борьба за второе место, так как первое без шансов занимает команда Англии.

Италия

Италия провела только четыре матча, в то время как остальные команды сыграли уже по пять. Все понимают, что действующим чемпионам Европы будет очень сложно опередить Англию, которая оторвалась на шесть очков.

На данный момент итальянцы занимают второе место, имея семь очков. По столько же баллов имеют в своем активе Украина и Северная Македония, но они уже провели больше матчей. Впрочем, в этом же туре прямым конкурентам итальянцев предстоит играть между собой.

Мальта

Эта команда предсказуемо находится на последнем месте в группе и пока не набрала ни одного очка. Они отстают от ближайших соперников на семь пунктов. Их единственная мотивация - набрать хотя бы одно очко в этом турнире, чтобы показать, что они хоть на что-то способны.

Интересные факты и прогноз на матч

Италия выиграла все девять предыдущих встреч с Мальтой. По рейтингу FIFA Италия занимает 9 место, а Мальта - 171 место.

Итальянцы редко выигрывали с большим счетом в матчах с Мальтой. Крупные победы над скромным соперником были лишь два раза, и это было еще в прошлом веке. В остальных матчах счет был более умеренным для гостей.

Предлагаю поставить на тотал матча меньше 3,5 голов с коэффициентом 1.99.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.99
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Колумбия — Уругвай 12 октября 2023 года Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ Сегодня, 16:30 Прогноз на матч Колумбия — Уругвай 12 октября 2023 года Колумбия Коэф.: 1.8 Уругвай Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Боливия — Эквадор 13 октября 2023 года Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ Сегодня, 19:00 Прогноз на матч Боливия — Эквадор 13 октября 2023 года Боливия Коэф.: 1.95 Эквадор Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Аргентина — Парагвай 13 октября 2023 года Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ Сегодня, 19:00 Прогноз на матч Аргентина — Парагвай 13 октября 2023 года Аргентина Коэф.: 1.6 Парагвай Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Чили — Перу 13 октября 2023 года Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ Сегодня, 20:00 Прогноз на матч Чили — Перу 13 октября 2023 года Чили Коэф.: 1.73 Перу Рекомендуем Mostbet
Прогноз на матч Бразилия — Венесуэла 13 октября 2023 года Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ Сегодня, 20:30 Прогноз на матч Бразилия — Венесуэла 13 октября 2023 года Бразилия Коэф.: 1.6 Венесуэла Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:47 Мбаппе - бомбардир, Винисиус - ассистент: как совместить двух звезд в Реале Новости футбола Сегодня, 14:20 Отказал Манчестер Юнайтед и оказался прав. Скоулз высказался о Беллингеме Новости футбола Сегодня, 14:01 Левандовский надеется сыграть в Эль-Класико Новости футбола Сегодня, 13:34 Манчестер Юнайтед хуже Эвертона. Трент оценил врагов Ливерпуля Новости футбола Сегодня, 12:58 Колорадо хочет назначить Уилшера на пост тренера Новости футбола Сегодня, 12:23 Упамекано пропустит несколько недель из-за травмы Новости футбола Сегодня, 11:50 Ювентус хочет вернуть своего бывшего вингера Новости футбола Сегодня, 11:37 Несколько миллионов максимум. Лам высказался о зарплатах в сборной Германии Новости футбола Сегодня, 11:30 Лутон Таун официально подписал 32-летнего полузащитника, который всю жизнь играл в Англии Новости футбола Сегодня, 11:29 Защитников ограничили в возможностях. Дель Пьеро оценил современный футбол
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Колумбия — Уругвай 12 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боливия — Эквадор 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аргентина — Парагвай 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Чили — Перу 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бразилия — Венесуэла 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Эстония — Азербайджан 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Ирландия — Греция 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Австрия — Бельгия 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Нидерланды — Франция 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Лихтенштейн — Босния и Герцеговина 13 октября 2023 года