Прогноз на матч Ирландия — Греция 13 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2 Коэф.: 1.86 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В отборочном турнире чемпионата Европы состоится матч между сборными Ирландии и Греции. Встреча пройдет 13 октября и будет очень принципиальной, так как греки имеют шансы на второе место в группе.

Ирландия

Сборная Ирландии не смогла справиться с задачей в этом отборочном цикле и досрочно потеряла все шансы на выход из группы.

В первых пяти матчах они набрали всего три очка, которые были получены в игре с командой Гибралтара. Остальные четыре встречи, включая игру со сборной Греции на выезде, закончились поражением для ирландцев.

Греция

Сборная Греции играет очень хорошо, если сравнивать ее прошлые результаты. В отборе на чемпионат Европы-2024 они добыли три победы, включая две победы над командой Гибралтара, и сейчас занимают четвертое место в группе, уступая сборной Нидерландов по разнице мячей.

При этом у греков все еще есть шансы на второе место, особенно учитывая, что их последний матч будет с французами, которые, вероятно, уже обеспечат себе первое место.

Прогноз на матч

Греция традиционно сильно играет на своем поле, но и в гостях команда выступает неплохо. Несмотря на это, букмекеры все же считают ирландцев фаворитами встречи. При этом три из последних четырех очных противостояний завершились победами греков.

В рейтинге ФИФА ирландцы идут на 55-й строчке, в то время как греки занимают 51-е место.

Я же могу отметить, что обе сборные не отличаются результативным футболом. Предлагаю поставить на тотал меньше 2 за 1.86.

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