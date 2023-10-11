EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Ирландия — Греция 13 октября 2023 года

Прогноз на матч Ирландия — Греция 13 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Ирландия - Греция прогноз
Ирландия Ирландия
Чемпионат Европы 13 окт 2023, 14:45 Ирландия - Греция
-
- : -
Международные, Dublin, Aviva Stadium
Греция Греция
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.86
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В отборочном турнире чемпионата Европы состоится матч между сборными Ирландии и Греции. Встреча пройдет 13 октября и будет очень принципиальной, так как греки имеют шансы на второе место в группе.

Ирландия

Сборная Ирландии не смогла справиться с задачей в этом отборочном цикле и досрочно потеряла все шансы на выход из группы.

В первых пяти матчах они набрали всего три очка, которые были получены в игре с командой Гибралтара. Остальные четыре встречи, включая игру со сборной Греции на выезде, закончились поражением для ирландцев.

Греция

Сборная Греции играет очень хорошо, если сравнивать ее прошлые результаты. В отборе на чемпионат Европы-2024 они добыли три победы, включая две победы над командой Гибралтара, и сейчас занимают четвертое место в группе, уступая сборной Нидерландов по разнице мячей.

При этом у греков все еще есть шансы на второе место, особенно учитывая, что их последний матч будет с французами, которые, вероятно, уже обеспечат себе первое место.

Прогноз на матч

Греция традиционно сильно играет на своем поле, но и в гостях команда выступает неплохо. Несмотря на это, букмекеры все же считают ирландцев фаворитами встречи. При этом три из последних четырех очных противостояний завершились победами греков.

В рейтинге ФИФА ирландцы идут на 55-й строчке, в то время как греки занимают 51-е место.

Я же могу отметить, что обе сборные не отличаются результативным футболом. Предлагаю поставить на тотал меньше 2 за 1.86.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.86
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Латвия — Армения 12 октября 2023 года Чемпионат Европы 12 окт 2023, 12:00 Прогноз на матч Латвия — Армения 12 октября 2023 года Латвия Коэф.: 1.94 Армения Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Швеция — Молдова 12 октября 2023 года Международные товарищеские матчи 12 окт 2023, 13:00 Прогноз на матч Швеция — Молдова 12 октября 2023 года Швеция Коэф.: 1.65 Молдавия Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Кипр — Норвегия 12 октября 2023 года Чемпионат Европы 12 окт 2023, 14:45 Прогноз на матч Кипр — Норвегия 12 октября 2023 года Кипр Коэф.: 1.67 Норвегия Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Фарерские острова — Польша 12 октября 2023 года Чемпионат Европы 12 окт 2023, 14:45 Прогноз на матч Фарерские острова — Польша 12 октября 2023 года Фарерские острова Коэф.: 1.7 Польша Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Хорватия — Турция 12 октября 2023 года Чемпионат Европы 12 окт 2023, 14:45 Прогноз на матч Хорватия — Турция 12 октября 2023 года Хорватия Коэф.: 1.66 Турция Сделать ставку 1xBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:32 Карло Анчелотти был награжден почетным званием магистра Новости футбола Сегодня, 14:00 Месси может сыграть за сборную Аргентины в матчах отбора на Чемпионат мира Новости футбола Сегодня, 13:31 Еще одного полузащитника Ювентуса могут дисквалифицировать Новости футбола Сегодня, 12:47 Хаби Алонсо может покинуть Байер ради работы в Ливерпуле, Реале или Баварии Новости футбола Сегодня, 12:10 Наполи связался с бывшим тренером Ювентуса и Интера Новости футбола Сегодня, 11:43 Катарцы близки к покупке Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 11:05 Сборная Украины сыграет против Италии в Леверкузене Новости футбола Сегодня, 10:24 Вингер Ливерпуля все еще остается объектом трансферных желаний саудитов Новости футбола Сегодня, 09:46 Магуайр ответил на критику, адресованную в его сторону Новости футбола Сегодня, 08:27 Легенда Аякса жестко высказался о неудачах команды
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 12 окт 2023 Прогноз на матч Латвия — Армения 12 октября 2023 года Футбол 12 окт 2023 Прогноз на матч Швеция — Молдова 12 октября 2023 года Футбол 12 окт 2023 Прогноз на матч Кипр — Норвегия 12 октября 2023 года Футбол 12 окт 2023 Прогноз на матч Фарерские острова — Польша 12 октября 2023 года Футбол 12 окт 2023 Прогноз на матч Хорватия — Турция 12 октября 2023 года Футбол 12 окт 2023 Прогноз на матч Беларусь — Румыния 12 октября 2023 года Футбол 12 окт 2023 Прогноз на матч ЮК Дублин — Богемианс 12 октября 2023 года Футбол 12 окт 2023 Прогноз на матч Андорра — Косово 12 октября 2023 года Футбол 12 окт 2023 Прогноз на матч Албания — Чехия 12 октября 2023 года Футбол 12 окт 2023 Прогноз на матч Англия U21 — Сербия U21 12 октября 2023 года