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Прогноз на матч Интер - Сассуоло 27 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Прогноз на матч Интер - Сассуоло 27 сентября 2023 года
Интер М Интер М
Серия А Италия 27 сен 2023, 14:45 Интер М - Сассуоло
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- : -
Италия, Milano, Джузеппе Меацца
Сассуоло Сассуоло
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.67
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В шестом туре итальянской Серии А Интер дома примет Сассуоло. Матч состоится в среду 27 сентября. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Интер

Команда Симоне Индзаги находится в отличной форме. Интер в стартовых пяти матчах добыл пять побед и заслуженно находится на вершине турнирной таблицы. Капитан команды Лаутаро Мартинес забил уже 5 голов в нынешнем чемпионате и возглавляет гонку бомбардиров.

Помимо внутреннего чемпионата, команда уже успела провести один матч в Лиге Чемпионов. В первом туре группового этапа Интер сыграл вничью навыезде с Реал Сосьедадом. А мнения экспертов пока сходятся к тому, что «черно-синие» выглядят главным фаворитом на победу в чемпионате.

Сассуоло

Подопечные Алессио Дионизи пока обходятся без ничьих в этом сезоне. Команда в прошлом туре неожиданно в домашних стенах разобралась с Ювентусом и пока находится на 12-й позиции в Серии А. Форварды Берарди и Пинамонти забили на двоих уже 7 голов в чемпионате.

Сассуоло вряд ли сможет замахнуться на попадание в еврокубки, но за свое место в середине таблицы поборется точно. Пока сложно сказать какой максимум этой команды, но проблемы своим соперникам Сассуоло будет доставлять однозначно.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Интер в нынешнем чемпионате пропустил лишь один гол (в том самом матче с Миланом). Миланцы побеждают в семи матчах Серии А кряду.

Две последние игры с участием Сассуоло завершились с одинаковым счетом — 4:2. Правда результаты для команды были противоположными.

В очных противостояниях перевес на стороне Интер. 6:2 по победам и 2 ничьи в последних 10-ти матчах.

Прогноз

Интер безусловный фаворит. Думаю, что команде Симоне Индзаги вполне по силам продолжить свою победную серию. А учитывая, что Сассуоло в последнее время исправно забивает, поставлю на то, что Обе забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.67
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