EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Интер — Фрозиноне 12 ноября 2023 года

Прогноз на матч Интер — Фрозиноне 12 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Интер М - Фросиноне прогноз
Интер М Интер М
Серия А Италия 12 ноя 2023, 14:45 Интер М - Фросиноне
-
- : -
Италия, Milano, Джузеппе Меацца
Фросиноне Фросиноне
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.89
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках 12-го тура итальянской Серии А состоится матч между Интером и Фрозиноне. Встреча пройдет на Джузеппе Меацца в Милане 12 ноября. Начало игры запланировано на 20:45 по центральноевропейскому времени.

Интер

Команда Симоне Индзаги убедительно выглядит и в новом сезоне. Интер находится в отличной форме, в стартовых 11-ти матчах национального первенства клуб добыл девять побед и заслуженно находится на вершине турнирной таблицы. Капитан команды Лаутаро Мартинес забил уже 12 голов в нынешнем чемпионате и возглавляет гонку бомбардиров.

В Лиге чемпионов Интер уже обеспечил себе выход в плей-офф, поэтому теперь может сосредоточиться на выступлениях в Серии А. К слову, по букмекерским котировкам команда считается главным фаворитом в борьбе за «скудетто».

Фрозиноне

В прошлом сезоне Фрозиноне в очердной раз оформил промоушн, уверенно выиграв второй по значимости дивизион. Теперь команда опять попробует закрепиться среди сильнейших команд Италии.

Перед началом нового чемпионата «канарейки» сменили тренера. Фабио Гроссо на посту менеджера заменил именитый Эусебио Ди Франческо, по руководством которого Фрозиноне пока удивляет всех. Новичок проиграл пока лишь четыре матча и смело идет в середине таблицы.

На данный момент команда находится на 11-й строчке таблицы и при этом достаточно много забивает (17 голов в 11-ти матчах).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • У Интера серия из пяти побед подряд.
  • В последних трех выездных матчах Фрозиноне и забивал и пропускал в свои ворота.
  • Между собой команды провели всего 4 матча, в которых побеждал исключительно Интер.

Прогноз

Думаю, что у миланского коллектива не возникнет проблем в этой игре. Ставлю на уверенную победу хозяев с форой -2.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.89
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Аль-Хиляль - Аль-Таавон прогноз Про-лига Саудовская Аравия Сегодня, 10:00 Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Таавун 10 ноября 2023 года Аль-Хиляль Коэф.: 1.8 Аль-Таавон Рекомендуем Мелбет
Сассуоло - Салернитана прогноз Серия А Италия Сегодня, 12:30 Прогноз на матч Сассуоло — Салернитана 10 ноября 2023 года Сассуоло Коэф.: 1.63 Салернитана Сделать ставку Мелбет
Монако - АСВЕЛ прогноз Евролига Сегодня, 14:00 Прогноз на матч Монако — АСВЕЛ 10 ноября 2023 года Монако Коэф.: 1.62 АСВЕЛ Сделать ставку Мелбет
Боруссия М - Вольфсбург прогноз Бундеслига Германия Сегодня, 14:30 Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург 10 ноября 2023 года Боруссия М Коэф.: 2.1 Вольфсбург Рекомендуем Мелбет
Дженоа - Верона прогноз Серия А Италия Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Дженоа — Верона 10 ноября 2023 года Дженоа Коэф.: 1.6 Верона Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:00 Дешам остался недоволен результатами голосования за Золотой мяч Новости бокса Сегодня, 05:30 По стопам Канело. 15-летняя британка проведет профессиональный бой против 39-летней соперницы Новости футбола Сегодня, 05:00 Ленивый Бензема. Стало известно, почему Аль-Иттихад уволил известного тренера Новости футбола Сегодня, 04:00 Клопп снова устроил скандал на пресс-конференции Новости футбола Сегодня, 03:00 ВИДЕО. Месси встретился с Зиданом и сделал ему комплимент Новости футбола Сегодня, 02:00 Де Хеа близок к подписанию контракта с клубом Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 01:00 Рома проиграла Славии. Моуринью выделил лишь одного игрока своей команды Новости хоккея Сегодня, 00:45 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости футбола Сегодня, 00:16 Аль-Хиляль может приостановить контракт с Неймаром Новости баскетбола Сегодня, 00:00 НБА регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Таавун 10 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сассуоло — Салернитана 10 ноября 2023 года Баскетбол Сегодня Прогноз на матч Монако — АСВЕЛ 10 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург 10 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дженоа — Верона 10 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетик — Сельта 10 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Монпелье — Ницца 10 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Блэкберн — Престон 10 ноября 2023 года Хоккей Сегодня Прогноз на матч Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнс 11 ноября 2023 года Баскетбол Сегодня Прогноз на матч Финикс Санз — Лос-Анджелес Лейкерс 11 ноября 2023 года