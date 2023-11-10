Прогноз на матч Интер — Фрозиноне 12 ноября 2023 года

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В рамках 12-го тура итальянской Серии А состоится матч между Интером и Фрозиноне. Встреча пройдет на Джузеппе Меацца в Милане 12 ноября. Начало игры запланировано на 20:45 по центральноевропейскому времени.

Интер

Команда Симоне Индзаги убедительно выглядит и в новом сезоне. Интер находится в отличной форме, в стартовых 11-ти матчах национального первенства клуб добыл девять побед и заслуженно находится на вершине турнирной таблицы. Капитан команды Лаутаро Мартинес забил уже 12 голов в нынешнем чемпионате и возглавляет гонку бомбардиров.

В Лиге чемпионов Интер уже обеспечил себе выход в плей-офф, поэтому теперь может сосредоточиться на выступлениях в Серии А. К слову, по букмекерским котировкам команда считается главным фаворитом в борьбе за «скудетто».

Фрозиноне

В прошлом сезоне Фрозиноне в очердной раз оформил промоушн, уверенно выиграв второй по значимости дивизион. Теперь команда опять попробует закрепиться среди сильнейших команд Италии.

Перед началом нового чемпионата «канарейки» сменили тренера. Фабио Гроссо на посту менеджера заменил именитый Эусебио Ди Франческо, по руководством которого Фрозиноне пока удивляет всех. Новичок проиграл пока лишь четыре матча и смело идет в середине таблицы.

На данный момент команда находится на 11-й строчке таблицы и при этом достаточно много забивает (17 голов в 11-ти матчах).

Интересные факты о матче и история личных встреч

У Интера серия из пяти побед подряд.

В последних трех выездных матчах Фрозиноне и забивал и пропускал в свои ворота.

Между собой команды провели всего 4 матча, в которых побеждал исключительно Интер.

Прогноз

Думаю, что у миланского коллектива не возникнет проблем в этой игре. Ставлю на уверенную победу хозяев с форой -2.

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