Прогноз на матч Вест Хэм — Ноттингем Форест 12 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3 Коэф.: 1.63 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 12-го тура английской Премьер Лиги состоится матч между Вест Хэмом и Ноттингем Форест. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе Лондона 12 ноября. Начало игры запланировано на 15:00 по центральноевропейскому времени.

Вест Хэм

Вест Хэм в последних матчах стал сдавать позиции. Команда проиграла три игры Премьер Лиги подряд, что откинуло их от зоны еврокубков. И если поражение в Бирмингеме от Виллы еще можно понять, то провал в домашней игре с Эвертоном вызвал волну негативных отзывов со стороны болельщиков и экспертов. В прошлом туре команда в интересном поединке проиграла Брентфорду со счетом 2:3.

После 11-ти туров «молотобойцы» занимают двенадцатое место с 14-ю очками в активе. За попадание в еврокубки бороться команде Дэвида Мойеса будет очень сложно.

Ноттингем Форест

Эта команда в прошлом сезоне избежала понижения в классе с трудностями и сейчас также борется за сохранение места в элите. На данный момент они занимают 13-ю строчку в турнирной таблице, имея 13 баллов, что на семь пунктов больше, чем у Борнмута, который расположился в зоне вылета.

Команда выиграла только три матча из 11-ти, но в последнем туре неожиданно обыграла Астон Виллу.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Вест Хэм на своем поле в рамках Премьер Лиги не побеждает уже полтора месяца.

Ноттингем проиграл лишь раз в последних пяти матчах.

В предыдущих четырех личных встречах победу праздновали хозеява поля.

Прогноз

Нет сомнений, что команды отдадут все силы борьбе и попробуют добиться положительного результата. Однако считаю, что голов будет мало. Моя ставка — Тотал Меньше 3.

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