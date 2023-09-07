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Прогноз на матч Греция - Гибралтар 10 сентября 2023 года

Прогноз на матч Греция - Гибралтар 10 сентября 2023 года
Греция Греция
Чемпионат Европы 10 сен 2023, 14:45 Греция - Гибралтар
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Международные, Athens, OPAP Arena
Гибралтар Гибралтар
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз

10 сентября в отборочном матче чемпионата Европы состоится встреча между сборными Греции и Гибралтара. У греков есть серьезные шансы занять по итогам отбора второе место в группе, и победа над аутсайдером поможет точно должна помочь им укрепиться в числе лидеров.

Греция

Победители чемпионата Европы-2004 демонстрируют нестабильную игру в последние годы. Они не пробились через квалификацию в финальную часть турнир двух последних чемпионатов Европы.

В этом году у них появился реальный шанс вернуться на европейское первенство и попытаться сотворить очередную громкую сенсацию.

В группе с французами греки сразу поняли, что борьбу за первое место вести не придется. Однако за второе место им предстоит непростая борьба с Нидерландами, которые не могут найти свою игру в последнее время.

Гибралтар

Эта относительно новая европейская сборная принимала участие только в двух последних квалификациях к чемпионатам Европы, но не сумела их преодолеть, что ни для кого не стало неожиданностью.

Интересно, что в отборочных матчах Гибралтар не набрал ни одного очка. В текущем турнире они еще не набирали баллов. Более того, во всех матчах они даже не забили ни одного гола.

В первом матче встречи с Грецией на своем поле Гибралтар проиграл со счетом 0:3.

История противостояния и прогноз

Между собой команды встречались три раза и во всех случаях победу праздновала команда Греции. В рейтинге ФИФА Греция находится на 50-м месте, а Гибралтар — на 198-м.

Я тут вижу простую победу Греции, а ставить буду на исход – тотал больше 3.5 гола по коэффициенту 1.64.

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Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
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